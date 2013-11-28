дорвались.. а кто то вообще плюсы показывает? Cеен прямо как алчевка в худшие времена..
кто ж их знает, выводят кто как знает и умеет... ТАТМ еще вроди плюсовой, но результаты какие то мягко говоря не убедительные, особенно в сравнении с прошлыми годами
2019,2020,2021 - это второе глубокое дно для укракций. После этого дна врядли останутся укрнафта, Центренерго, тотже Аваль, если дивиденды перестанут платить, ходят такие слухи,ТАТМ если будет переходить от одной групировки к другой, тоже ничего хорошего не жди. Больше всего фондовый рынок из укракций не востановится, тяжелые времена!!!
Из всего ВАГОН выглядит прилично!!! И фри-флоат и структура собственности понятна, и дивы платят не плохие (периодически) правда прибыль волнами.... Еще фармак отметил бы. Торгов по ней не много, но фри-флоат по ней не плохой, в основном у бывших и нынешних сотрудников сконцентрирован. в 15-ом умудрился оторвать на УБ 2500 шт по 95-120. Мелочь, но приятно. Прибыль с каждым годом растет, дивы то же!
Группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского будет развивать Мотор Сич совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
Все они развиваторы с востока что северные что южные..пойдут по стопам залка
P/S/ по мотору более подробно Сегодня у нас breaking news от Александра Ярославского. Он, похоже, плюнул на большую приватизацию, которая никак не начнется. И ищет другие возможности - к примеру, явно собрался поднять Мотор Сич, как в свое время ХТЗ. Пресс-служба отписалась на офсайте DCH (http://dch.ua/presscenternews/1406/) поміж крапельками: "достигли договоренности с китайскими инвесторами о совместном развитии авиастроения". Китайцы-то еще со времен Пороха не имеют доступа к заводу, хотя и купили его за полновесные тугрики, и 100 лямов доляров в развитие вкатили. "Укроборонпром" отказался заморачиваться Мотор Сичью, есть схемы поденежнее. А тут украинский инвестор, который и со всеми американскими послами ручкался, и с Джеком Ма фоткался. Похоже, решение проблемы "чья Мотор Сич, и что с ней делать" Украине принесли на блюдечке с голубой каемочкой". Осталось не прощелкать, чтобы потом не искать виноватых и ответственных https://t.me/legitimniy
Киев. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Первую сделку по фьючерсным контрактам на курс доллара США после двухлетнего перерыва и возобновления торгов ими на "Украинской бирже" (УБ) заключили крупнейшие акционеры биржи "Драгон Капитал" и "Фридом Финанс Украина", сообщила УБ.
"Это большой шаг для нашего рынка капитала. Мы уверены, что фьючерсы оживят инвестиционную индустрию в стране и предоставят украинскому бизнесу возможность хеджирования валютных рисков", – приводятся в релизе слова главы правления УБ Артемия Ершова.
Спецификация расчетного фьючерсного контракта на курс доллара США была утверждена регулятором НКЦБФР в декабре 2014 года. Размер контракта составляет $1000. Контракты по этой спецификации будут исполняться в сентябре, декабре, марте и июне. Первый контракт будет исполнен 15 сентября 2020 года.
Согласно информации на сайта биржи, котировки сентябрьского контракта составляют: покупка 27,84 грн/$1, продажа – 28,39 грн/$1, курс сделки – 28,3 грн/$1.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Cтаном на 06.08.2020 емітентом АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Акції іменні прості; UA4000069603) збирається реєстр щодо рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) або позачергових загальних зборів (для письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.