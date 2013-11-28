Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:56

Есть инфа, что уведомление о собрании по Авалю разместят на сайте (РБА) с понедельника.



С большой долей вероятности собрание будет всё-таки в дистанционной форме (сентябрь месяц скорее всего).

Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.