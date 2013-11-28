Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 08 сер, 2020 12:46
Додано: Пон 10 сер, 2020 18:29
По собранию Аваля
Додано: Пон 10 сер, 2020 18:47
Это сколько получается дивов на акцию?
4 273 913 799,00 грн / 61 495 162 580 шт = 0,0695 грн?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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