RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2380238123822383

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 55
Сильный рост
9%
5
Рост
9%
5
Болото
60%
33
Падение
22%
12
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:46

Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться.
Yuri_Z
 
Повідомлень: 120
З нами з: 18.06.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:29

https://www.aval.ua/storage/files/dod-1 ... gfinal.pdf
По собранию Аваля
Serhiy_Y
 
Повідомлень: 157
З нами з: 15.04.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:47

  Serhiy_Y написав:https://www.aval.ua/storage/files/dod-1-povidomlennya-aktsioneram-ukrangfinal.pdf
По собранию Аваля

4. Розподіл прибутку Банку. Про виплату дивідендів та розмір дивідендів за простими акціями.

Проект рішення по питанню 4:

2.3. направити 4 273 913 799 грн. 31 коп. (чотири мільярди двісті сімдесят три мільйони дев’ятсот тринадцять тисяч сімсот дев’яносто дев’ять гривень 31 копійку) на виплату дивідендів власникам простих акцій Банку, що в розрахунку доходу на номінальну вартість однієї простої акції становить 69,5 відсотків.

Это сколько получается дивов на акцию?

4 273 913 799,00 грн / 61 495 162 580 шт = 0,0695 грн?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 458
З нами з: 27.10.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:07

GTS
Да вы верно посчитали , что подтверджено по тексту
що в розрахунку доходу на номінальну вартість однієї простої акції становить 69,5 відсотків.

Номинал 10 коп, значит 6,95 коп на акцию.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37886
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3638 раз.
Подякували: 10803 раз.
 
Профіль
52
20
2
1
  #<1 ... 2380238123822383
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 20:47
166 80848
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 12:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.