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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 08 сер, 2020 12:46
Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться.
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Yuri_Z
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:29
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Serhiy_Y
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:47
Serhiy_Y написав:
https://www.aval.ua/storage/files/dod-1-povidomlennya-aktsioneram-ukrangfinal.pdf
По собранию Аваля
4. Розподіл прибутку Банку. Про виплату дивідендів та розмір дивідендів за простими акціями.
Проект рішення по питанню 4:
2.3. направити 4 273 913 799 грн. 31 коп. (чотири мільярди двісті сімдесят три мільйони дев’ятсот тринадцять тисяч сімсот дев’яносто дев’ять гривень 31 копійку) на виплату дивідендів власникам простих акцій Банку, що в розрахунку доходу на номінальну вартість однієї простої акції становить 69,5 відсотків.
Это сколько получается дивов на акцию?
4 273 913 799,00 грн / 61 495 162 580 шт = 0,0695 грн?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Пон 10 сер, 2020 21:07
GTS
Да вы верно посчитали , что подтверджено по тексту
що в розрахунку доходу на номінальну вартість однієї простої акції становить 69,5 відсотків.
Номинал 10 коп, значит 6,95 коп на акцию.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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