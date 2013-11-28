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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 сер, 2020 22:27
Компания "Метинвеста" разослала предложения о выкупе акций у миноритариев "Запорожогнеупора" по процедуре squeeze-out по 20 грн каждая.
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Yuri_Z
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 19:08
Yuri_Z написав:
Компания "Метинвеста" разослала предложения о выкупе акций у миноритариев "Запорожогнеупора" по процедуре squeeze-out по 20 грн каждая.
Тикер ZPVT
последние пару месяцев Хромаева..последние бумаги отжимает..
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vladislavlvov
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Додано: Пон 17 сер, 2020 14:18
Cкоро будут выборы НДЦПФР
Может модератору стоит повесить обзор популярности народного главы НДЦПРФ?
Мои предложения..
1. Павел Коровицкий
2. Владимир Пономаренко
3.Леонид Белкин
Предлагайте свои кандидатуры..
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vladislavlvov
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Додано: Пон 17 сер, 2020 14:41
vladislavlvov написав:
Cкоро будут выборы НДЦПФР
Может модератору стоит повесить обзор популярности народного главы НДЦПРФ?
Мои предложения..
1. Павел Коровицкий
2. Владимир Пономаренко
3.Леонид Белкин
Предлагайте свои кандидатуры..
Добавляйте кандидатуры, обновлю голосовалку
С ув.
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Ірина_
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Додано: Пон 17 сер, 2020 17:45
"Центренерго" продало рекордний обсяг електроенергії нижче собівартості - ЗМІ
"Центренерго" на аукціоні 14 серпня реалізувало 4,6 млрд кВт-год електричної енергії з поставкою в четвертому кварталі 2020 року за середньозваженою ціною 1,07 грн за кВт-годину, що нижче собівартості.
Про це свідчать дані "Української енергетичної біржі", передає "БізнесЦензор".
Найбільшим покупцем, за даними біржі, стало ПрАТ "Синтез Ойл", що належить групі "Приват". Ця структура раніше була постачальником вугілля на ТЕС "Центренерго" і виступає одним з операторів нафтоперевалочного комплексу в порту Одеси.
Саме на "Синтез Ойл", за інформацією програми "Схеми", були зареєстровані номерні знаки автомобіля охорони, який на початку 2019 року супроводжував кандидата в президенти Володимира Зеленського.
"Центренерго" продала весь виставлений на аукціон обсяг. 2,016 млрд квт-година в піковому навантаженні продано за 1,22 грн за кВт-годину і 2,623 млрд квт-година в не пікові навантаження по 0,96 грн за кВт-годину.
Середньозважена ціна реалізації – 1,07 грн за кВт-годину – виявилася на 34% нижчою від заявленої главою компанії Олександром Корчинським собівартості виробництва при спалюванні вугілля (1,62 грн за кВт-годину).
Сумарна вартість проданої "Центренерго" електроенергії на четвертий квартал 2020 року склала 4,99 млрд грн.
Реалізований "Центренерго" обсяг виробництва майже удвічі перевищує середній рівень виробництва електроенергії ТЕС компанії у 2019 році.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Пон 17 сер, 2020 20:30
ПАО "Центрэнерго" продало значительную часть электроэнергии на период до конца года для того, чтобы погасить задолженность перед государственными шахтами за поставленную продукцию.
"Продажа электроэнергии до конца года позволит "Центрэнерго" полностью закрыть долги перед шахтами", – сообщили "Энергореформе" в пресс-службе ПАО.
При этом в пресс-службе отметили, что точная сумма задолженности, начавшей формироваться еще в 2019 году, подсчитывается, "но это будет не менее 440 млн грн".
По данным Украинской энергетической биржи, "Центрэнерго" 14 августа продало на ее аукционе по двусторонним договорам 4,638 млн МВт-ч пиковой нагрузки с периодом поставки 1 октября-31 декабря 2020. Из них 2,016 млн МВт-ч были проданы по цене 1221,6 грн/МВт-ч, 2,62 млн МВт-ч – по цене 955,7 грн/МВт-ч. Сумма продажи составила почти 5 млрд грн.
В то же время в "Центрэнерго" заявили, что обратились в Кабинет министров и Министерство энергетики Украины с просьбой пересмотреть расчетную стоимость угля с госшахтами, исходя из ее рыночной цены.
"В частности, сегодня "Центрэнерго" уже заключило контракт с частной украинской шахтой на поставки угля по цене 1480 грн/т без НДС", – указали в пресс-службе.
По ее данным, соответствующее письмо генкомпания направила в КМУ и Минэнерго в пятницу, 14 августа.
"Если изменений по цене закупки угля не будет, то "Центрэнерго" будет просто уничтожено, а вместе с ним и угольная отрасль. Несоответствие себестоимости и рыночной цены электроэнергии, огромный разрыв между ними ежедневно приближают необратимые последствия для нашего предприятия и энергетической отрасли", – подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщалось, "Центрэнерго" на протяжении июля 2020 года выплатило государственным угольным шахтам 236 млн грн.
"ДТЭК" с 13 июля запустил в работу находившиеся в пятимесячном простое угледобывающие предприятие "Добропольеуголь" после подписания контракта с "Центрэнерго" на поставку угля с этих шахт. По данным "ДТЭК", уголь будет реализовываться по цене импортного паритета ("Роттердам+"), что на 20% дешевле цены угля с государственных шахт и на 10% дешевле, чем природный газ.
В конце июня глава "Центрэнерго" Александр Корчинский называл стоимость угля государственных шахт на уровне 1950 грн/т.
Государственный Ощадбанк отказал ПАО "Центрэнерго" в предоставлении кредита на закупку топлива. Предполагалось, что генкомания договорится о кредитовании госбанков на сумму 1,3 млрд грн. (Интерфакс)
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Yuri_Z
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