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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2381238223832384

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 58
Сильный рост
9%
5
Рост
10%
6
Болото
60%
35
Падение
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 22:27

Компания "Метинвеста" разослала предложения о выкупе акций у миноритариев "Запорожогнеупора" по процедуре squeeze-out по 20 грн каждая.

Тикер ZPVT
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 19:08

  Yuri_Z написав:
Компания "Метинвеста" разослала предложения о выкупе акций у миноритариев "Запорожогнеупора" по процедуре squeeze-out по 20 грн каждая.

Тикер ZPVT

последние пару месяцев Хромаева..последние бумаги отжимает..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:19

Стакан по Авалю стал лучше заполняться в преддверии дивов, но на ликвидность это всё равно особо не влияет :)

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:18

Cкоро будут выборы НДЦПФР
Может модератору стоит повесить обзор популярности народного главы НДЦПРФ?
Мои предложения..
1. Павел Коровицкий
2. Владимир Пономаренко
3.Леонид Белкин
Предлагайте свои кандидатуры..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:41

  vladislavlvov написав:Cкоро будут выборы НДЦПФР
Может модератору стоит повесить обзор популярности народного главы НДЦПРФ?
Мои предложения..
1. Павел Коровицкий
2. Владимир Пономаренко
3.Леонид Белкин
Предлагайте свои кандидатуры..


Добавляйте кандидатуры, обновлю голосовалку

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 17:45

"Центренерго" продало рекордний обсяг електроенергії нижче собівартості - ЗМІ

"Центренерго" на аукціоні 14 серпня реалізувало 4,6 млрд кВт-год електричної енергії з поставкою в четвертому кварталі 2020 року за середньозваженою ціною 1,07 грн за кВт-годину, що нижче собівартості.

Про це свідчать дані "Української енергетичної біржі", передає "БізнесЦензор".
Найбільшим покупцем, за даними біржі, стало ПрАТ "Синтез Ойл", що належить групі "Приват". Ця структура раніше була постачальником вугілля на ТЕС "Центренерго" і виступає одним з операторів нафтоперевалочного комплексу в порту Одеси.

Саме на "Синтез Ойл", за інформацією програми "Схеми", були зареєстровані номерні знаки автомобіля охорони, який на початку 2019 року супроводжував кандидата в президенти Володимира Зеленського.

"Центренерго" продала весь виставлений на аукціон обсяг. 2,016 млрд квт-година в піковому навантаженні продано за 1,22 грн за кВт-годину і 2,623 млрд квт-година в не пікові навантаження по 0,96 грн за кВт-годину.

Середньозважена ціна реалізації – 1,07 грн за кВт-годину – виявилася на 34% нижчою від заявленої главою компанії Олександром Корчинським собівартості виробництва при спалюванні вугілля (1,62 грн за кВт-годину).

Сумарна вартість проданої "Центренерго" електроенергії на четвертий квартал 2020 року склала 4,99 млрд грн.

Реалізований "Центренерго" обсяг виробництва майже удвічі перевищує середній рівень виробництва електроенергії ТЕС компанії у 2019 році.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:30

Страна зазеркалья

ПАО "Центрэнерго" продало значительную часть электроэнергии на период до конца года для того, чтобы погасить задолженность перед государственными шахтами за поставленную продукцию.
"Продажа электроэнергии до конца года позволит "Центрэнерго" полностью закрыть долги перед шахтами", – сообщили "Энергореформе" в пресс-службе ПАО.
При этом в пресс-службе отметили, что точная сумма задолженности, начавшей формироваться еще в 2019 году, подсчитывается, "но это будет не менее 440 млн грн".

По данным Украинской энергетической биржи, "Центрэнерго" 14 августа продало на ее аукционе по двусторонним договорам 4,638 млн МВт-ч пиковой нагрузки с периодом поставки 1 октября-31 декабря 2020. Из них 2,016 млн МВт-ч были проданы по цене 1221,6 грн/МВт-ч, 2,62 млн МВт-ч – по цене 955,7 грн/МВт-ч. Сумма продажи составила почти 5 млрд грн.

В то же время в "Центрэнерго" заявили, что обратились в Кабинет министров и Министерство энергетики Украины с просьбой пересмотреть расчетную стоимость угля с госшахтами, исходя из ее рыночной цены.
"В частности, сегодня "Центрэнерго" уже заключило контракт с частной украинской шахтой на поставки угля по цене 1480 грн/т без НДС", – указали в пресс-службе.
По ее данным, соответствующее письмо генкомпания направила в КМУ и Минэнерго в пятницу, 14 августа.

"Если изменений по цене закупки угля не будет, то "Центрэнерго" будет просто уничтожено, а вместе с ним и угольная отрасль. Несоответствие себестоимости и рыночной цены электроэнергии, огромный разрыв между ними ежедневно приближают необратимые последствия для нашего предприятия и энергетической отрасли", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, "Центрэнерго" на протяжении июля 2020 года выплатило государственным угольным шахтам 236 млн грн.
"ДТЭК" с 13 июля запустил в работу находившиеся в пятимесячном простое угледобывающие предприятие "Добропольеуголь" после подписания контракта с "Центрэнерго" на поставку угля с этих шахт. По данным "ДТЭК", уголь будет реализовываться по цене импортного паритета ("Роттердам+"), что на 20% дешевле цены угля с государственных шахт и на 10% дешевле, чем природный газ.

В конце июня глава "Центрэнерго" Александр Корчинский называл стоимость угля государственных шахт на уровне 1950 грн/т.
Государственный Ощадбанк отказал ПАО "Центрэнерго" в предоставлении кредита на закупку топлива. Предполагалось, что генкомания договорится о кредитовании госбанков на сумму 1,3 млрд грн. (Интерфакс)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:52

4 месяца -- 1,363млрд (2019й - 1,465 млрд) Δ -102 млн
5 месяцев -- 1,705млрд (2019й - 1,95 млрд) Δ -245 млн
6 месяцев -- 2,067млрд (2019й - 2,38 млрд) Δ -313 млн
7 месяцев -- 2,457млрд (2019й - 2,85 млрд) Δ -393 млн
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:56

  Investor_33 написав:4 месяца -- 1,363млрд (2019й - 1,465 млрд) Δ -102 млн
5 месяцев -- 1,705млрд (2019й - 1,95 млрд) Δ -245 млн
6 месяцев -- 2,067млрд (2019й - 2,38 млрд) Δ -313 млн
7 месяцев -- 2,457млрд (2019й - 2,85 млрд) Δ -393 млн


Это еще нормально. Укрсиб снизил прибыль конкретно.
Укрсиббанк за січень-липень декларує прибуток 785 млн грн (у т.ч. за липень - 120 млн грн), тоді як за 7 місяців-2019 було 1,7 млрд грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:28

Укрофонде посвящается..

29 славных лет
Цифры — упрямая вещь, лишенная сантиментов по поводу государственных праздников. Можно долго вещать о вершинах духа, но вот три ключевые цифры, характеризующие результаты развития Украины за три десятилетия. Потеряно 7% территории страны. Уровень реального ВВП по сравнению с 1990 годом упал более чем на 36%. Уровень депопуляции Украины за этот период — почти 40%.
Среди стран региона Украина такая не одна. Есть еще Грузия, еще большая часть территории которой фактически оккупирована Россией. Однако, уровень падения реального ВВП за три десятилетия здесь на уровне статистической погрешности — 0,8%. И кроме нас с Грузией больше таких потрясающих уникумов на постсоветском пространстве не наблюдается.

Закономерен вопрос, почему с Украиной “пороблено”? Страна, обладавшая самым потрясающим экономическим (и не только) потенциалом на момент распада СССР, не просто пасет задних. Она однозначно и недвусмысленно деградирует. На наших глазах. И очевидно с нашим деятельным участием.

Объяснить это “рукой Москвы” или “происками Запада” не возможно. Как впрочем и клановым капитализмом, идущим рука об руку со state capture. Ведь все к чем мы пришли к 2020 году стало возможно лишь благодаря нашей как народа Украины квантовой суперпозиции. Как тот “кот Шредингера” на уровне идей и публичных заявлений мы за все хорошее и против всего плохого (например, патриоты/волонтеры, которые готовы за родину последнюю рубашку отдать), а на уровне материальных попыток обеспечить собственное благополучие зачастую превращаем это волонтерство в выгодный для себя бизнес.

Возможно, самая главная правда любого Марша защитников Украины заключается в том, что эту страну необходимо спасать прежде всего от ее обитателей. От их разнонаправленных индивидуальных жизненных стратегий, которые сложенные вместе множат Украину даже не на ноль, а на какой-то устойчиво отрицательный коэффициент. Делая ее все менее пригодной для нормальной жизни — что отчетливо бросается в глаза людям, которые нашли в себе силы, чтобы покинуть эту территорию, и сегодня только еще раз убеждаются в своей стратегической правоте.

Когда нынешние украинские государственные деятели (с которыми по долгу службы приходится общаться) рассказывают с чувством обреченности обо всей беспросветности ситуации на вверенном им участке, вдруг завершают свою речь на оптимистичной ноте, утверждая что несмотря ни на что продолжают “лупати цю скалу”, сразу вспоминается анекдот про два стальных шара, где наш герой один потерял, а второй — сломал. И понимаешь, что лучше если эти люди с прекрасными лицами не будут предпринимать никаких усилий. От слова совсем.

Им все равно не удастся поднять лежащий на городском пляже уже полгода танкер. Или ровно установить герб страны на самом высоком в мире украинском флагштоке.

Иногда посещает идея, что люстрации подлежат абсолютно все персонажи, имевшие за последние 29 лет хотя бы год работы в органах власти (а не только при Януковиче). Поскольку опыт этот — ничто как позорное клеймо. И если наш кандидат сумел удержаться более чем 365 дней в подобной токсичной среде — это лишнее подтверждение его человеческой и профессиональной непригодности.

В этом месте большинство комментаторов ожидают пассаж о необходимости переучреждения украинской республики, заключения нового общественного договора и прочей наукообразной галматьи. Этого не будет. 29 лет четко продемонстрировали: необходимо делать ответственный выбор и голосовать ногами. Как утверждал один эмигрант-белогвардеец, “тяжело жить без Родины. Но еще тяжелее прожить всю жизнь с дураками, по их дурацким законам”.

Всем кто созрел к этому шагу остается утешаться свежим предвыборным слоганом “Україна — це ти”. В конце концов мы способны унести ее кусочек если не в сердце, то хотя бы на подошвах кроссовок. Чтобы иметь возможность лет через тридцать рассказать своим внукам, что была такая прекрасная как утренний глоток свободы страна как Украина. Способная стать островком царствия Небесного на этой грешной земле. Но что-то пошло не так.

http://www.ukrrudprom.ua/analytics/29_slavnih_let.html

P/S/ самая бедная страна Европы..
vladislavlvov
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