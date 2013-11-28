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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:01
Немного не по теме данного треда.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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