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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2382238323842385

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 58
Сильный рост
9%
5
Рост
10%
6
Болото
60%
35
Падение
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:01

  vladislavlvov написав:29 славных лет
Цифры — упрямая вещь, лишенная сантиментов по поводу государственных праздников. ... Но что-то пошло не так.

http://www.ukrrudprom.ua/analytics/29_slavnih_let.html

P/S/ самая бедная страна Европы..

Немного не по теме данного треда.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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