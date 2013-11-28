Додано: Нед 30 сер, 2020 15:53

Проблем в Україні звичайно багато, але де їх немає? Поїздіть по світу і поговоріть з людьми, або з іноземними колегами якщо маєте таких в своїй компанії (тільки поговоріть не поверхнєво за кавою, а щоб довго, відверто і вдумливо...). У всіх є проблеми, просто ми в Україні сприймаємо їх трохи інфантильно і любимо все драматизувати.Мені здається, перш ніж критикувати інших, треба спочатку зі своїми власними тарганами розібратися. Який сенс скаржитися на речі які ви не можете змінити (хіба якщо самі підете в політику)...Тру сторі. У середині березня, коли всі розвинути фондові ринки гарно впали, вирішив спекульнути по-серйозному, купив багато МХП і трохи Феррекспо (ну і іншого дріб'язку типу америанських і європейських нафтових мейджорів). З тих пір Феррекспо подвоївся, а МХП навпаки, навіть впав трохи. Я, відповідно, хоча і вгадав час і загальний напрямок, заробив зовсім трошки. Хоча міг би зробити 100% за пару місяців (а якби купив Теслу, то взагалі мав би 400%).Воно звичайно хочеться поскиглити, що країні як пороблено, Путін самі знаєте хто, Зе безпринципний популіст, прем'єр безалаберний флюгер, міністр енергетики ахметівська прислуга і т.д. Але ж розпорідження брокеру я сам давав.Тому, пані та панове, давайте вести себе як дорослі люди, і не витрачати енергію на неконструктивне скиглення. (Особисто мене, наприклад, завжди заряджає спілкування з ІТ-шниками і людьми з аграрного бізнесу, вони і результатами можуть похвалитися, і вперед дивляться з оптимізмом.)ПС Крим це Україна!