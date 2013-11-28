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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 58
Сильный рост
9%
5
Рост
10%
6
Болото
60%
35
Падение
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:01

  vladislavlvov написав:29 славных лет
Цифры — упрямая вещь, лишенная сантиментов по поводу государственных праздников. ... Но что-то пошло не так.

http://www.ukrrudprom.ua/analytics/29_slavnih_let.html

P/S/ самая бедная страна Европы..

Немного не по теме данного треда.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 18:24

Нормальная страна, отличная. Выборы хотя бы есть нормальные, возможностей полно. Если ты бедный, значит дурак или лентяй.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:47

trololo
А если богатый, то либо повезло, либо "прокурор". :D
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 15:53

vladislavlvov

Проблем в Україні звичайно багато, але де їх немає? Поїздіть по світу і поговоріть з людьми, або з іноземними колегами якщо маєте таких в своїй компанії (тільки поговоріть не поверхнєво за кавою, а щоб довго, відверто і вдумливо...). У всіх є проблеми, просто ми в Україні сприймаємо їх трохи інфантильно і любимо все драматизувати.

Мені здається, перш ніж критикувати інших, треба спочатку зі своїми власними тарганами розібратися. Який сенс скаржитися на речі які ви не можете змінити (хіба якщо самі підете в політику)...

Тру сторі. У середині березня, коли всі розвинути фондові ринки гарно впали, вирішив спекульнути по-серйозному, купив багато МХП і трохи Феррекспо (ну і іншого дріб'язку типу америанських і європейських нафтових мейджорів). З тих пір Феррекспо подвоївся, а МХП навпаки, навіть впав трохи. Я, відповідно, хоча і вгадав час і загальний напрямок, заробив зовсім трошки. Хоча міг би зробити 100% за пару місяців (а якби купив Теслу, то взагалі мав би 400%).

Воно звичайно хочеться поскиглити, що країні як пороблено, Путін самі знаєте хто, Зе безпринципний популіст, прем'єр безалаберний флюгер, міністр енергетики ахметівська прислуга і т.д. Але ж розпорідження брокеру я сам давав. :lol:

Тому, пані та панове, давайте вести себе як дорослі люди, і не витрачати енергію на неконструктивне скиглення. (Особисто мене, наприклад, завжди заряджає спілкування з ІТ-шниками і людьми з аграрного бізнесу, вони і результатами можуть похвалитися, і вперед дивляться з оптимізмом.)

ПС Крим це Україна!
mandelbrot
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 16:40

Гарно сказано.
САНЯ
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:18

Вашингтон. 31 августа. ИНТЕРФАКС – Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич" (Запорожье), сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", - говорится в распространенном сообщении госдепа о состоявшейся еще 26 августа телефонной беседе Помпео с Зеленским.

В сообщении также говорится, что стороны обсудили развитие событий в Беларуси, усилия Украины по борьбе с COVID-19 и вопросы "дипломатического урегулирования, связанного с российской агрессией на востоке Украины и восстановлением украинского суверенитета и территориальной целостности в Крыму".
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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