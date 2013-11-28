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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:01
Немного не по теме данного треда.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Суб 29 сер, 2020 18:24
Нормальная страна, отличная. Выборы хотя бы есть нормальные, возможностей полно. Если ты бедный, значит дурак или лентяй.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 30 сер, 2020 15:53
vladislavlvov
Проблем в Україні звичайно багато, але де їх немає? Поїздіть по світу і поговоріть з людьми, або з іноземними колегами якщо маєте таких в своїй компанії (тільки поговоріть не поверхнєво за кавою, а щоб довго, відверто і вдумливо...). У всіх є проблеми, просто ми в Україні сприймаємо їх трохи інфантильно і любимо все драматизувати.
Мені здається, перш ніж критикувати інших, треба спочатку зі своїми власними тарганами розібратися. Який сенс скаржитися на речі які ви не можете змінити (хіба якщо самі підете в політику)...
Тру сторі. У середині березня, коли всі розвинути фондові ринки гарно впали, вирішив спекульнути по-серйозному, купив багато МХП і трохи Феррекспо (ну і іншого дріб'язку типу америанських і європейських нафтових мейджорів). З тих пір Феррекспо подвоївся, а МХП навпаки, навіть впав трохи. Я, відповідно, хоча і вгадав час і загальний напрямок, заробив зовсім трошки. Хоча міг би зробити 100% за пару місяців (а якби купив Теслу, то взагалі мав би 400%).
Воно звичайно хочеться поскиглити, що країні як пороблено, Путін самі знаєте хто, Зе безпринципний популіст, прем'єр безалаберний флюгер, міністр енергетики ахметівська прислуга і т.д. Але ж розпорідження брокеру я сам давав.
Тому, пані та панове, давайте вести себе як дорослі люди, і не витрачати енергію на неконструктивне скиглення. (Особисто мене, наприклад, завжди заряджає спілкування з ІТ-шниками і людьми з аграрного бізнесу, вони і результатами можуть похвалитися, і вперед дивляться з оптимізмом.)
ПС Крим це Україна!
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Додано: Нед 30 сер, 2020 16:40
Гарно сказано.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 10:18
Вашингтон. 31 августа. ИНТЕРФАКС – Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич" (Запорожье), сообщил американский госдепартамент.
"Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", - говорится в распространенном сообщении госдепа о состоявшейся еще 26 августа телефонной беседе Помпео с Зеленским.
В сообщении также говорится, что стороны обсудили развитие событий в Беларуси, усилия Украины по борьбе с COVID-19 и вопросы "дипломатического урегулирования, связанного с российской агрессией на востоке Украины и восстановлением украинского суверенитета и территориальной целостности в Крыму".
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Пон 31 сер, 2020 12:10
GTS обеспокоены.. пусть купят сами.. а то кроме аграрного направления ничего не видят..
Бывшие бенефициары банка “Надра”, бизнесмены Илья и Вадим Сегали, планируют через американскую компанию Agro 1 LLC приобрести доли в уставном капитале 10 агропредприятий в Украине. Об этом свидетельствуют материалы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Речь идет о предприятиях в Херсонской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.
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vladislavlvov
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Додано: Вів 01 вер, 2020 10:44
Киев. 1 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Антимонопольный комитет Украины не принял к рассмотрению заявку группы DCH бизнесмен Александра Ярославского на покупку свыше 25% акций ПАО "Мотор Сич", говорится в сообщении DCH в понедельник.
"… по тексту (документа АМКУ – ИФ) перечислен ряд технических процедурных моментов, которыми комитет обосновывает свое решение, а также сделан запрос относительно дополнительной информации", – указывается в релизе.
Согласно ему, речь якобы идет о достаточно мелких моментах, не имеющих отношения к профильному виду деятельности "Мотор Сич", в частности, о наличии у обоих компаний дочек в медицине – ООО "Клиника Мотор-Сич" и ООО "Медицинский центр "Наша надежда" и на финрынке – ООО "Фирма Мотор-Дилер", а со стороны DCH – ООО "Девелопмент Констракшн Холдинг", ООО "Компания по управлению активами "Геритидж инвестмент менеджмент", банк "Кредит Днепр".
АМКУ также заинтересовал вопрос о возможности использования агротехнических изделий "Мотор Сичи" (картофелесажалки, картофелекопалки, бороны, плуги, культиваторы, косилка роторная навесная) как навесного оборудования для тракторов производства ПАО "ХТЗ", принадлежащего DCH.
"Согласно действующему законодательству возврат заявки не лишает заявителя права обратиться в Антимонопольный комитет Украины повторно", – отметила группа в релизе.
В начале августа DCH заявила о договоренности с китайской Beijing Xinwei Technology Group о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского "Мотор Cич". Компании подали совместное заявление в АМКУ на покупку предприятия, в том числе DCH претендует на более чем 25% акций.
В свою очередь АМКУ уведомил о рассмотрении четырех дел о концентрации в виде приобретения опосредованного контроля над ПАО "Мотор Сич", в том числе приобретение без получения разрешения ведомства, начатое по собственной инициативе. "По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", – заявлял АМКУ.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:53
Украина может выделить 3,3 миллиарда на закупку новых вагонов, – "Укрзализныця"
Украина может выделить 3,3 миллиарда на закупку новых вагонов, – "Укрзализныця"Кабинет министров Украины может выделить почти 3,3 млрд грн на закупку вагонов для АО "Укрзализныци" и 1,2 млрд на модернизацию инфраструктуры, заявил глава компании Владимир Жмак.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.
По словам Жмака, сейчас в правительстве прорабатывается и готовится к подаче на рассмотрение Верховной Рады внесение в общий фонд государственного бюджета на 2021 новых бюджетных программ.
Речь идет о программе обновления подвижного состава для перевозки пассажиров, предусматривающий выделение 3,288 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов и программу "Модернизация железнодорожной инфраструктуры" на сумму 1,179 млрд грн.
Как сообщал БизнесЦензор, "Укрзализныця" в 2020 году планирует приобрести 28 пассажирских вагонов на 653,6 млн грн и три дизель-поезда на 442,4 млн грн производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ).
Живите своим умом!
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