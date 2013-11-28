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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2383238423852386> Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два? Идеи: портфель 2.9 5 59 Сильный рост 8% 5 Рост 10% 6 Болото 61% 36 Падение 20% 12 Всього голосів : 59 Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:01 vladislavlvov написав: 29 славных лет

Цифры — упрямая вещь, лишенная сантиментов по поводу государственных праздников. ... Но что-то пошло не так.



http://www.ukrrudprom.ua/analytics/29_slavnih_let.html



P/S/ самая бедная страна Европы.. 29 славных летЦифры — упрямая вещь, лишенная сантиментов по поводу государственных праздников. ...P/S/ самая бедная страна Европы..

Немного не по теме данного треда. Немного не по теме данного треда. Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек. GTS

Повідомлень: 463 З нами з: 27.10.10 Подякував: 99 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 18:24 Нормальная страна, отличная. Выборы хотя бы есть нормальные, возможностей полно. Если ты бедный, значит дурак или лентяй. главное оружие рашистов - ложь trololo

Повідомлень: 4857 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2115 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 23:47 trololo

А если богатый, то либо повезло, либо "прокурор". А если богатый, то либо повезло, либо "прокурор". St/2

Повідомлень: 10639 З нами з: 02.09.08 Подякував: 661 раз. Подякували: 1537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 15:53 vladislavlvov



Проблем в Україні звичайно багато, але де їх немає? Поїздіть по світу і поговоріть з людьми, або з іноземними колегами якщо маєте таких в своїй компанії (тільки поговоріть не поверхнєво за кавою, а щоб довго, відверто і вдумливо...). У всіх є проблеми, просто ми в Україні сприймаємо їх трохи інфантильно і любимо все драматизувати.



Мені здається, перш ніж критикувати інших, треба спочатку зі своїми власними тарганами розібратися. Який сенс скаржитися на речі які ви не можете змінити (хіба якщо самі підете в політику)...



Тру сторі. У середині березня, коли всі розвинути фондові ринки гарно впали, вирішив спекульнути по-серйозному, купив багато МХП і трохи Феррекспо (ну і іншого дріб'язку типу америанських і європейських нафтових мейджорів). З тих пір Феррекспо подвоївся, а МХП навпаки, навіть впав трохи. Я, відповідно, хоча і вгадав час і загальний напрямок, заробив зовсім трошки. Хоча міг би зробити 100% за пару місяців (а якби купив Теслу, то взагалі мав би 400%).



Воно звичайно хочеться поскиглити, що країні як пороблено, Путін самі знаєте хто, Зе безпринципний популіст, прем'єр безалаберний флюгер, міністр енергетики ахметівська прислуга і т.д. Але ж розпорідження брокеру я сам давав.



Тому, пані та панове, давайте вести себе як дорослі люди, і не витрачати енергію на неконструктивне скиглення. (Особисто мене, наприклад, завжди заряджає спілкування з ІТ-шниками і людьми з аграрного бізнесу, вони і результатами можуть похвалитися, і вперед дивляться з оптимізмом.)



ПС Крим це Україна! Проблем в Україні звичайно багато, але де їх немає? Поїздіть по світу і поговоріть з людьми, або з іноземними колегами якщо маєте таких в своїй компанії (тільки поговоріть не поверхнєво за кавою, а щоб довго, відверто і вдумливо...). У всіх є проблеми, просто ми в Україні сприймаємо їх трохи інфантильно і любимо все драматизувати.Мені здається, перш ніж критикувати інших, треба спочатку зі своїми власними тарганами розібратися. Який сенс скаржитися на речі які ви не можете змінити (хіба якщо самі підете в політику)...Тру сторі. У середині березня, коли всі розвинути фондові ринки гарно впали, вирішив спекульнути по-серйозному, купив багато МХП і трохи Феррекспо (ну і іншого дріб'язку типу америанських і європейських нафтових мейджорів). З тих пір Феррекспо подвоївся, а МХП навпаки, навіть впав трохи. Я, відповідно, хоча і вгадав час і загальний напрямок, заробив зовсім трошки. Хоча міг би зробити 100% за пару місяців (а якби купив Теслу, то взагалі мав би 400%).Воно звичайно хочеться поскиглити, що країні як пороблено, Путін самі знаєте хто, Зе безпринципний популіст, прем'єр безалаберний флюгер, міністр енергетики ахметівська прислуга і т.д. Але ж розпорідження брокеру я сам давав.Тому, пані та панове, давайте вести себе як дорослі люди, і не витрачати енергію на неконструктивне скиглення. (Особисто мене, наприклад, завжди заряджає спілкування з ІТ-шниками і людьми з аграрного бізнесу, вони і результатами можуть похвалитися, і вперед дивляться з оптимізмом.)ПС Крим це Україна! mandelbrot

Повідомлень: 416 З нами з: 14.09.10 Подякував: 53 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 16:40 Гарно сказано. САНЯ Повідомлень: 48 З нами з: 18.03.11 Подякував: 35 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 10:18 Вашингтон. 31 августа. ИНТЕРФАКС – Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич" (Запорожье), сообщил американский госдепартамент.



"Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", - говорится в распространенном сообщении госдепа о состоявшейся еще 26 августа телефонной беседе Помпео с Зеленским.



В сообщении также говорится, что стороны обсудили развитие событий в Беларуси, усилия Украины по борьбе с COVID-19 и вопросы "дипломатического урегулирования, связанного с российской агрессией на востоке Украины и восстановлением украинского суверенитета и территориальной целостности в Крыму".

Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек. GTS

Повідомлень: 463 З нами з: 27.10.10 Подякував: 99 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 12:10 GTS обеспокоены.. пусть купят сами.. а то кроме аграрного направления ничего не видят..

Бывшие бенефициары банка “Надра”, бизнесмены Илья и Вадим Сегали, планируют через американскую компанию Agro 1 LLC приобрести доли в уставном капитале 10 агропредприятий в Украине. Об этом свидетельствуют материалы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Речь идет о предприятиях в Херсонской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях. vladislavlvov

Повідомлень: 2357 З нами з: 02.03.07 Подякував: 133 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 10:44 Киев. 1 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Антимонопольный комитет Украины не принял к рассмотрению заявку группы DCH бизнесмен Александра Ярославского на покупку свыше 25% акций ПАО "Мотор Сич", говорится в сообщении DCH в понедельник.



"… по тексту (документа АМКУ – ИФ) перечислен ряд технических процедурных моментов, которыми комитет обосновывает свое решение, а также сделан запрос относительно дополнительной информации", – указывается в релизе.



Согласно ему, речь якобы идет о достаточно мелких моментах, не имеющих отношения к профильному виду деятельности "Мотор Сич", в частности, о наличии у обоих компаний дочек в медицине – ООО "Клиника Мотор-Сич" и ООО "Медицинский центр "Наша надежда" и на финрынке – ООО "Фирма Мотор-Дилер", а со стороны DCH – ООО "Девелопмент Констракшн Холдинг", ООО "Компания по управлению активами "Геритидж инвестмент менеджмент", банк "Кредит Днепр".



АМКУ также заинтересовал вопрос о возможности использования агротехнических изделий "Мотор Сичи" (картофелесажалки, картофелекопалки, бороны, плуги, культиваторы, косилка роторная навесная) как навесного оборудования для тракторов производства ПАО "ХТЗ", принадлежащего DCH.



"Согласно действующему законодательству возврат заявки не лишает заявителя права обратиться в Антимонопольный комитет Украины повторно", – отметила группа в релизе.



В начале августа DCH заявила о договоренности с китайской Beijing Xinwei Technology Group о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского "Мотор Cич". Компании подали совместное заявление в АМКУ на покупку предприятия, в том числе DCH претендует на более чем 25% акций.



В свою очередь АМКУ уведомил о рассмотрении четырех дел о концентрации в виде приобретения опосредованного контроля над ПАО "Мотор Сич", в том числе приобретение без получения разрешения ведомства, начатое по собственной инициативе. "По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", – заявлял АМКУ.

Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек. GTS

Повідомлень: 463 З нами з: 27.10.10 Подякував: 99 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 10:53 Украина может выделить 3,3 миллиарда на закупку новых вагонов, – "Укрзализныця"

Украина может выделить 3,3 миллиарда на закупку новых вагонов, – "Укрзализныця"Кабинет министров Украины может выделить почти 3,3 млрд грн на закупку вагонов для АО "Укрзализныци" и 1,2 млрд на модернизацию инфраструктуры, заявил глава компании Владимир Жмак.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.



По словам Жмака, сейчас в правительстве прорабатывается и готовится к подаче на рассмотрение Верховной Рады внесение в общий фонд государственного бюджета на 2021 новых бюджетных программ.



Речь идет о программе обновления подвижного состава для перевозки пассажиров, предусматривающий выделение 3,288 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов и программу "Модернизация железнодорожной инфраструктуры" на сумму 1,179 млрд грн.



Как сообщал БизнесЦензор, "Укрзализныця" в 2020 году планирует приобрести 28 пассажирских вагонов на 653,6 млн грн и три дизель-поезда на 442,4 млн грн производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ). Живите своим умом! zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 37904 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3641 раз. Подякували: 10923 раз. Профіль 52 21 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:09

Невероятный полет американского рынка акций, который с конца марта вырос на 55% по индексу S&P500 и на 70% - по Nasdaq, оборвался «кровавой» распродажей, в считанные часы спалившей капитализацию на сумму, равную ВВП Нидерландов.

После самого быстрого отскока от дна с 1938 года и лучшего августа более чем за 30 лет фондовые индексы в США покатились вниз без видимых новостных поводов.

По итогам торгов в четверг Dow Jones упал на 2,78%, S&P500 - на 3,51%, а Nasdaq - на 4,96%.



Индекс волатильности VIX, известный как «индикатор страха», подскочил на 17% за день и впервые почти за два месяца превысил отметку 30, в то время как капитал устремился в защитные активы, а доходности 10-летних американских гособлигаций падали до 0,6% годовых.

Сильнейшая с июня распродажа поставила по крайней временную точку в ралли, которое, по словам управляющего хедж-фондом Baupost Group Сета Клармана иначе как «сюрреалистичным» не назовешь.

Словно повторяя сценарий "пузыря" дот-комов в ускоренной прокрутке, капитализация семи крупнейших технологических компаний - Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia - взлетела в 2 раза за 4 месяца и достигла 8,4 триллиона долларов - суммы, равной ВВП Японии и Германии вместе взятых.

Акции Tesla подорожали на 675%, сделав производителя электромобилей самой дорогой автокомпаний планеты, а ее владельца Илона Маска - третьим богатейшим человеком мира с состоянием больше 100 млрд долларов.

Акции Zoom Video с начала пандемии выросли в 5 раз, и к началу сентября компания, у которой чуть больше 2 тысяч сотрудников, стоила вдвое дороже «Газпрома».

С начала года Nasdaq 43 раза обновлял исторический максимум, а S&P 500 - 22 раза, несмотря на невиданное в истории статистики падение американского ВВП на 31% за квартал.

К началу сентября на пять крупнейших IT-компаний в США приходилось 22% капитализации рынка акций, что выше рекорда дотком-пузыря конца 1990х (18%).

Перегретость технологического сектора стала «нездоровой», и неудивительно, что именно в нем при коррекции «полилась кровь», говорит аналитик Tactical Alpha Алек Янг.

В четверг акции Apple упали на 8%, Google - на 4,91%, Microsoft - на 6%, Amazon - на 4,5%, Facebook - на 3,76%. Вместе с Netflix и Nvidia в сумме они потеряли 400 млрд долларов капитализации - сумму, сравнимую с ВВП Норвегии.

Акции Teslа обвалились на 9%, увеличив потери с начала недели до 20% - условного водораздела, за которым, как считается, начинается «медвежий рынок».

В погоню за ралли больших tech-имен «пустилось слишком много людей», говорит Янг: оставшись без работы и получив помощь от государства, американцы бросили ее на фондовый рынок, который столкнулся с рекордным наплывом дейтрейдеров-дилетантов, жмущих на экраны смартофонов с установленным приложением Robinhood.

Инвесторы покупали акции, «не думая о качестве и не ища рациональных причин», рассуждает стратег ITI Capital Искандер Луцко.

«Образовалась мышеловка», - говорит он: розничным клиентам продали «пузырь» после того, как рынок разогрели институциональные хедж-фонды.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ly ... 1029561960 «Людям продали пузырь»: Рынок акций США рухнул после лучшего ралли почти за 100 летНевероятный полет американского рынка акций, который с конца марта вырос на 55% по индексу S&P500 и на 70% - по Nasdaq, оборвался «кровавой» распродажей, в считанные часы спалившей капитализацию на сумму, равную ВВП Нидерландов.После самого быстрого отскока от дна с 1938 года и лучшего августа более чем за 30 лет фондовые индексы в США покатились вниз без видимых новостных поводов.По итогам торгов в четверг Dow Jones упал на 2,78%, S&P500 - на 3,51%, а Nasdaq - на 4,96%.Индекс волатильности VIX, известный как «индикатор страха», подскочил на 17% за день и впервые почти за два месяца превысил отметку 30, в то время как капитал устремился в защитные активы, а доходности 10-летних американских гособлигаций падали до 0,6% годовых.Сильнейшая с июня распродажа поставила по крайней временную точку в ралли, которое, по словам управляющего хедж-фондом Baupost Group Сета Клармана иначе как «сюрреалистичным» не назовешь.Словно повторяя сценарий "пузыря" дот-комов в ускоренной прокрутке, капитализация семи крупнейших технологических компаний - Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia - взлетела в 2 раза за 4 месяца и достигла 8,4 триллиона долларов - суммы, равной ВВП Японии и Германии вместе взятых.Акции Tesla подорожали на 675%, сделав производителя электромобилей самой дорогой автокомпаний планеты, а ее владельца Илона Маска - третьим богатейшим человеком мира с состоянием больше 100 млрд долларов.Акции Zoom Video с начала пандемии выросли в 5 раз, и к началу сентября компания, у которой чуть больше 2 тысяч сотрудников, стоила вдвое дороже «Газпрома».С начала года Nasdaq 43 раза обновлял исторический максимум, а S&P 500 - 22 раза, несмотря на невиданное в истории статистики падение американского ВВП на 31% за квартал.К началу сентября на пять крупнейших IT-компаний в США приходилось 22% капитализации рынка акций, что выше рекорда дотком-пузыря конца 1990х (18%).Перегретость технологического сектора стала «нездоровой», и неудивительно, что именно в нем при коррекции «полилась кровь», говорит аналитик Tactical Alpha Алек Янг.В четверг акции Apple упали на 8%, Google - на 4,91%, Microsoft - на 6%, Amazon - на 4,5%, Facebook - на 3,76%. Вместе с Netflix и Nvidia в сумме они потеряли 400 млрд долларов капитализации - сумму, сравнимую с ВВП Норвегии.Акции Teslа обвалились на 9%, увеличив потери с начала недели до 20% - условного водораздела, за которым, как считается, начинается «медвежий рынок».В погоню за ралли больших tech-имен «пустилось слишком много людей», говорит Янг: оставшись без работы и получив помощь от государства, американцы бросили ее на фондовый рынок, который столкнулся с рекордным наплывом дейтрейдеров-дилетантов, жмущих на экраны смартофонов с установленным приложением Robinhood.Инвесторы покупали акции, «не думая о качестве и не ища рациональных причин», рассуждает стратег ITI Capital Искандер Луцко.«Образовалась мышеловка», - говорит он: розничным клиентам продали «пузырь» после того, как рынок разогрели институциональные хедж-фонды. vladislavlvov

Повідомлень: 2357 З нами з: 02.03.07 Подякував: 133 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2383238423852386> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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St/2 » Чет 28 лис, 2013 20:47 166 81068

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