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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 59
Сильный рост
8%
5
Рост
10%
6
Болото
61%
36
Падение
20%
12
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:42

vladislavlvov
Быстро росли быстро и коректируются... глянте на цену той же НВИДИА которую приводят в статье ... да вчера упала на 9,3% до 520 баксов, НО в то же время еще 5 дней назад ценник был 507 !!!! :wink:
З.Ы. Америку не торгую, статья пока ни о чем ... "пузырь" и дальше будет надуваться, интерес к риску есть и пока будет...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:50

Шановні акціонери!

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», місцезнаходження - вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011 (далі – Банк) повідомляє про включення додаткового питання до порядку денного Дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 11 вересня 2020 року

За пропозицією акціонера, що володіє більше, ніж 5 відсотків голосуючих акцій, а саме Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (68,28% у статутному капіталі Банку) (лист вх.№ 160/23/17 від 04 вересня 2020 року), безумовно включено до порядку денного Зборів:

-- додаткове сімнадцяте питання:
«17. Обрання нового складу Наглядової ради Банку, а саме Голови та інших членів Наглядової Ради».

-- проект рішення з 17 питання :
«Обрати Наглядову раду Банку у складі:
Голова Наглядової ради – Лукаш Януш Янушевський (Lukasz Janusz Januszewski),
Заступник Голови Наглядової ради – Андрій Сергійович Степаненко,
Член Наглядової ради – Елізабет Ґейєр-Шалль (Elisabeth Geyer-Schall),
Член Наглядової ради – Томас Антон Матейка (Thomas Anton Matejka),
Член Наглядової ради – Гельмут Брайт (Helmut Breit),
Член Наглядової ради – Андреа Морару (Andreea Moraru),
Член Наглядової ради (незалежний) – Ганна Олександрівна Дерев’янко,
Член Наглядової ради (незалежний) – Павло Михайлович Шеремета,
Член Наглядової ради (незалежний) – Олександр Васильович Почкун.»

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщений Банком у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням

https://www.aval.ua/documents/zagalnoba ... te-meeting

за питанням 7 та 17 порядку денного - 07 вересня 2020 року.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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