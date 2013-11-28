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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2383238423852386 Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два? Идеи: портфель 2.9 5 59 Сильный рост 8% 5 Рост 10% 6 Болото 61% 36 Падение 20% 12 Всього голосів : 59 Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:42 vladislavlvov

Быстро росли быстро и коректируются... глянте на цену той же НВИДИА которую приводят в статье ... да вчера упала на 9,3% до 520 баксов, НО в то же время еще 5 дней назад ценник был 507 !!!!

З.Ы. Америку не торгую, статья пока ни о чем ... "пузырь" и дальше будет надуваться, интерес к риску есть и пока будет... Быстро росли быстро и коректируются... глянте на цену той же НВИДИА которую приводят в статье ... да вчера упала на 9,3% до 520 баксов, НО в то же время еще 5 дней назад ценник был 507 !!!!З.Ы. Америку не торгую, статья пока ни о чем ... "пузырь" и дальше будет надуваться, интерес к риску есть и пока будет... St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430." Investor_33 Повідомлень: 1025 З нами з: 16.05.17 Подякував: 58 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:50



Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», місцезнаходження - вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011 (далі – Банк) повідомляє про включення додаткового питання до порядку денного Дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 11 вересня 2020 року



За пропозицією акціонера, що володіє більше, ніж 5 відсотків голосуючих акцій, а саме Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (68,28% у статутному капіталі Банку) (лист вх.№ 160/23/17 від 04 вересня 2020 року), безумовно включено до порядку денного Зборів:



-- додаткове сімнадцяте питання:

«17. Обрання нового складу Наглядової ради Банку, а саме Голови та інших членів Наглядової Ради».



-- проект рішення з 17 питання :

«Обрати Наглядову раду Банку у складі:

Голова Наглядової ради – Лукаш Януш Янушевський (Lukasz Janusz Januszewski),

Заступник Голови Наглядової ради – Андрій Сергійович Степаненко,

Член Наглядової ради – Елізабет Ґейєр-Шалль (Elisabeth Geyer-Schall),

Член Наглядової ради – Томас Антон Матейка (Thomas Anton Matejka),

Член Наглядової ради – Гельмут Брайт (Helmut Breit),

Член Наглядової ради – Андреа Морару (Andreea Moraru),

Член Наглядової ради (незалежний) – Ганна Олександрівна Дерев’янко,

Член Наглядової ради (незалежний) – Павло Михайлович Шеремета,

Член Наглядової ради (незалежний) – Олександр Васильович Почкун.»



Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщений Банком у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням



https://www.aval.ua/documents/zagalnoba ... te-meeting



за питанням 7 та 17 порядку денного - 07 вересня 2020 року. Шановні акціонери!Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», місцезнаходження - вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011 (далі – Банк) повідомляє про включення додаткового питання до порядку денного Дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 11 вересня 2020 рокуЗа пропозицією акціонера, що володіє більше, ніж 5 відсотків голосуючих акцій, а саме Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (68,28% у статутному капіталі Банку) (лист вх.№ 160/23/17 від 04 вересня 2020 року), безумовно включено до порядку денного Зборів:-- додаткове сімнадцяте питання:«17. Обрання нового складу Наглядової ради Банку, а саме Голови та інших членів Наглядової Ради».-- проект рішення з 17 питання :«Обрати Наглядову раду Банку у складі:Голова Наглядової ради – Лукаш Януш Янушевський (Lukasz Janusz Januszewski),Заступник Голови Наглядової ради – Андрій Сергійович Степаненко,Член Наглядової ради – Елізабет Ґейєр-Шалль (Elisabeth Geyer-Schall),Член Наглядової ради – Томас Антон Матейка (Thomas Anton Matejka),Член Наглядової ради – Гельмут Брайт (Helmut Breit),Член Наглядової ради – Андреа Морару (Andreea Moraru),Член Наглядової ради (незалежний) – Ганна Олександрівна Дерев’янко,Член Наглядової ради (незалежний) – Павло Михайлович Шеремета,Член Наглядової ради (незалежний) – Олександр Васильович Почкун.»Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщений Банком у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланнямза питанням 7 та 17 порядку денного - 07 вересня 2020 року. Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек. GTS

Повідомлень: 464 З нами з: 27.10.10 Подякував: 99 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2383238423852386 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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