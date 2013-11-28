vladislavlvov Быстро росли быстро и коректируются... глянте на цену той же НВИДИА которую приводят в статье ... да вчера упала на 9,3% до 520 баксов, НО в то же время еще 5 дней назад ценник был 507 !!!! З.Ы. Америку не торгую, статья пока ни о чем ... "пузырь" и дальше будет надуваться, интерес к риску есть и пока будет...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», місцезнаходження - вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011 (далі – Банк) повідомляє про включення додаткового питання до порядку денного Дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 11 вересня 2020 року
За пропозицією акціонера, що володіє більше, ніж 5 відсотків голосуючих акцій, а саме Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (68,28% у статутному капіталі Банку) (лист вх.№ 160/23/17 від 04 вересня 2020 року), безумовно включено до порядку денного Зборів:
-- додаткове сімнадцяте питання: «17. Обрання нового складу Наглядової ради Банку, а саме Голови та інших членів Наглядової Ради».
-- проект рішення з 17 питання : «Обрати Наглядову раду Банку у складі: Голова Наглядової ради – Лукаш Януш Янушевський (Lukasz Janusz Januszewski), Заступник Голови Наглядової ради – Андрій Сергійович Степаненко, Член Наглядової ради – Елізабет Ґейєр-Шалль (Elisabeth Geyer-Schall), Член Наглядової ради – Томас Антон Матейка (Thomas Anton Matejka), Член Наглядової ради – Гельмут Брайт (Helmut Breit), Член Наглядової ради – Андреа Морару (Andreea Moraru), Член Наглядової ради (незалежний) – Ганна Олександрівна Дерев’янко, Член Наглядової ради (незалежний) – Павло Михайлович Шеремета, Член Наглядової ради (незалежний) – Олександр Васильович Почкун.»
Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщений Банком у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням
Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в $3,5 млрд і починають міжнародний арбітраж
4 вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна. На цей час відповідна претензія вже подана до Мін'юсту, як повідомив представник Skyrizon.
Киев. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского в ближайшее время подадут обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на покупку ПАО "Мотор Сич", говорится в сообщении Xinwei на шанхайской фондовой бирже.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Вячеслава Богуслаева вызвали на суд об аресте акций “Мотор Сичи”
Шевченковский районный суд Киева перенёс слушание по делу об аресте акций компании “Мотор Сич”, которая занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, на 14 сентября в связи с тем, что сторона защиты пригласила на слушание почетного президента компании, бывшего народного депутата Вячеслава Богуслаева, передает УНИАН.
“По результатам полученных объяснений стороны защиты суд принял решение отложить слушание в связи с вызовом свидетеля на 14 сентября на 16:00”, — сказала следственный судья Лидия Щебуняева.
Сторона защиты в лице адвокатов акционеров “Мотор Сич” подала в суд ходатайство о приглашении конкретных представителей органов государственной власти. Данное ходатайство было отклонено, поскольку суд не видел явных юридических оснований для того, чтобы приобщать представителей государственной власти, и их непосредственной заинтересованности в деле предприятия.