Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:34

Огошки...

Ребят, глянул тут на историю по торгам аваля...

Вчера кто то прикупил вне рынка 28,25 млн бумаг по 40коп!!! Глянул далее, то за последний месяц с рынка наторговали около 4млн в диапазоне 40-42 и вне рынка еще 10 млн!!!!

Одни вопросы..

Кто то начал заходить? Уже знают ориентировочную ЧП по году и хотят забрать 2 порции дивидендов за 7 месяцев? Рассчитывают на хорошую ЧП после преодоления короны при таких ставках НБУ и депозитных % ? Конец кредитных каникул покажет резкий рост ЧП???

St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."