vladislavlvov Быстро росли быстро и коректируются... глянте на цену той же НВИДИА которую приводят в статье ... да вчера упала на 9,3% до 520 баксов, НО в то же время еще 5 дней назад ценник был 507 !!!! З.Ы. Америку не торгую, статья пока ни о чем ... "пузырь" и дальше будет надуваться, интерес к риску есть и пока будет...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», місцезнаходження - вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011 (далі – Банк) повідомляє про включення додаткового питання до порядку денного Дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 11 вересня 2020 року
За пропозицією акціонера, що володіє більше, ніж 5 відсотків голосуючих акцій, а саме Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (68,28% у статутному капіталі Банку) (лист вх.№ 160/23/17 від 04 вересня 2020 року), безумовно включено до порядку денного Зборів:
-- додаткове сімнадцяте питання: «17. Обрання нового складу Наглядової ради Банку, а саме Голови та інших членів Наглядової Ради».
-- проект рішення з 17 питання : «Обрати Наглядову раду Банку у складі: Голова Наглядової ради – Лукаш Януш Янушевський (Lukasz Janusz Januszewski), Заступник Голови Наглядової ради – Андрій Сергійович Степаненко, Член Наглядової ради – Елізабет Ґейєр-Шалль (Elisabeth Geyer-Schall), Член Наглядової ради – Томас Антон Матейка (Thomas Anton Matejka), Член Наглядової ради – Гельмут Брайт (Helmut Breit), Член Наглядової ради – Андреа Морару (Andreea Moraru), Член Наглядової ради (незалежний) – Ганна Олександрівна Дерев’янко, Член Наглядової ради (незалежний) – Павло Михайлович Шеремета, Член Наглядової ради (незалежний) – Олександр Васильович Почкун.»
Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщений Банком у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням
Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в $3,5 млрд і починають міжнародний арбітраж
4 вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна. На цей час відповідна претензія вже подана до Мін'юсту, як повідомив представник Skyrizon.
Киев. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского в ближайшее время подадут обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на покупку ПАО "Мотор Сич", говорится в сообщении Xinwei на шанхайской фондовой бирже.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Вячеслава Богуслаева вызвали на суд об аресте акций “Мотор Сичи”
Шевченковский районный суд Киева перенёс слушание по делу об аресте акций компании “Мотор Сич”, которая занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, на 14 сентября в связи с тем, что сторона защиты пригласила на слушание почетного президента компании, бывшего народного депутата Вячеслава Богуслаева, передает УНИАН.
“По результатам полученных объяснений стороны защиты суд принял решение отложить слушание в связи с вызовом свидетеля на 14 сентября на 16:00”, — сказала следственный судья Лидия Щебуняева.
Сторона защиты в лице адвокатов акционеров “Мотор Сич” подала в суд ходатайство о приглашении конкретных представителей органов государственной власти. Данное ходатайство было отклонено, поскольку суд не видел явных юридических оснований для того, чтобы приобщать представителей государственной власти, и их непосредственной заинтересованности в деле предприятия.
Огошки... Ребят, глянул тут на историю по торгам аваля... Вчера кто то прикупил вне рынка 28,25 млн бумаг по 40коп!!! Глянул далее, то за последний месяц с рынка наторговали около 4млн в диапазоне 40-42 и вне рынка еще 10 млн!!!! Одни вопросы.. Кто то начал заходить? Уже знают ориентировочную ЧП по году и хотят забрать 2 порции дивидендов за 7 месяцев? Рассчитывают на хорошую ЧП после преодоления короны при таких ставках НБУ и депозитных % ? Конец кредитных каникул покажет резкий рост ЧП???
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Акционер "Мотор Сич" подал в суд на топ-менеджмент предприятия из-за краж на сумму 438 млн
Как следует из постановления суда, "должностные лица ОАО "Мотор Сич" совершили растрату имущества путем перечисления безналичных средств за приобретение (мусорных) ценных бумаг на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности
Акционер "Мотор Сич" подал в суд на топ-менеджмент предприятия из-за краж на сумму 438 млн
В Хозяйственный суд Запорожской области поступил иск к топ-менеджерам ОАО "Мотор Сич" от одного из акционеров с требованием компенсировать предприятию убытки, нанесенные операциями по незаконному выводу средств с их последующим противоправным обналичиванием на сумму 438 млн грн.
В соответствующем исковом заявлении указаны председатель Совета директоров ОАО "Мотор Сич" Сергей Войтенко и финансовый директор, члену совета директоров ОАО "Мотор Сич" Виктор Лунин.
Иск о компенсации убытков, нанесенных действиями топ-менеджмента предприятия, касается событий 2013-2016 годов, в течение которого указанные лица, по информации истца, приобретали "мусорные" ценные бумаги в рамках схемы незаконного обогащения. Данные факты были зафиксированы в апреле 2018 года вердиктом Шевченковского суда столицы в рамках рассмотрения уголовного дела под регистрационным номером в Едином реестре досудебных расследований №42017000000001137.
Investor_33 написав:Огошки... Ребят, глянул тут на историю по торгам аваля... Вчера кто то прикупил вне рынка 28,25 млн бумаг по 40коп!!! Глянул далее, то за последний месяц с рынка наторговали около 4млн в диапазоне 40-42 и вне рынка еще 10 млн!!!! Одни вопросы.. Кто то начал заходить? Уже знают ориентировочную ЧП по году и хотят забрать 2 порции дивидендов за 7 месяцев? Рассчитывают на хорошую ЧП после преодоления короны при таких ставках НБУ и депозитных % ? Конец кредитных каникул покажет резкий рост ЧП???
Не стройте иллюзий. Какие могут быть инсайды в нашем болоте?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.