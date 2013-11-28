Таки да ... кому они нужны)))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:28
Re: Идеи: портфель
Таки да ... кому они нужны)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Нед 13 вер, 2020 16:02
Re: Идеи: портфель
Так что по авалю слышно? Когда выплатят дивиденды?
Отправлено с моего BASIC через Tapatalk
Додано: Нед 13 вер, 2020 16:05
После собрания, наб. совет должен в течении 10 дней определить дату среза реестра и сроки выплат (это при условии что на предстоящем собрании решат выплатить дивиденды).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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