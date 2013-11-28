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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2384238523862387

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 61
Сильный рост
8%
5
Рост
11%
7
Болото
61%
37
Падение
20%
12
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:28

Re: Идеи: портфель

  GTS написав:Не стройте иллюзий. Какие могут быть инсайды в нашем болоте?

Таки да ... кому они нужны)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:02

Re: Идеи: портфель

Так что по авалю слышно? Когда выплатят дивиденды?

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klokol
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:05

  klokol написав:Так что по авалю слышно? Когда выплатят дивиденды?

Отправлено с моего BASIC через Tapatalk

После собрания, наб. совет должен в течении 10 дней определить дату среза реестра и сроки выплат (это при условии что на предстоящем собрании решат выплатить дивиденды).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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  #<1 ... 2384238523862387
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