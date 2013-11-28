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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2384238523862387

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 61
Сильный рост
8%
5
Рост
11%
7
Болото
61%
37
Падение
20%
12
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:28

Re: Идеи: портфель

  GTS написав:Не стройте иллюзий. Какие могут быть инсайды в нашем болоте?

Таки да ... кому они нужны)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:02

Re: Идеи: портфель

Так что по авалю слышно? Когда выплатят дивиденды?

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klokol
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:05

  klokol написав:Так что по авалю слышно? Когда выплатят дивиденды?

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После собрания, наб. совет должен в течении 10 дней определить дату среза реестра и сроки выплат (это при условии что на предстоящем собрании решат выплатить дивиденды).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:24

Коболев рассчитывает на разделение "Укрнафты" после принятия законопроектов по налоговому долгу


https://biz.censor.net/news/3219562/kob ... vomu_dolgu
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:31

zzzzzz
ветка жива лишь дивами Аваля и твоими влажными мечтами о вагонах.
эта тема с перспективой разделения Укрнафты и последствиями для миноров может ветку немного оживить.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:33

Yuri_T
Вагоны уехали )))

Не совсем понимаю как будут делить Укрнафту. Ну то есть понимаю отчасти. Газовые активы НАКу, нефтяные Укрнафте.

Но как измениться структура акционеров не ясно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:38

zzzzzz
ты ведь знаешь, есть два путя)))
если банально выведут газовые активы и отдадут бене акции, то, считай, пропало.
если разделят в процессе реорганизации (виділ), создадут новую акционерку и обменяются акциями, то тут есть два путя))
можно продолжать этот анекдот до бесконечности.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:44

  Yuri_T написав: и влажными мечтами о вагонах.

Госбюджет-2021 предусматривает закупки 100 пассажирских вагонов и электрификацию путей – глава Минфина (14.09.20)

Забирай по 19 пока дают
Yuri_Z
 
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