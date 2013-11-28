Таки да ... кому они нужны)))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:28
Re: Идеи: портфель
Таки да ... кому они нужны)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Нед 13 вер, 2020 16:02
Re: Идеи: портфель
Так что по авалю слышно? Когда выплатят дивиденды?
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Додано: Нед 13 вер, 2020 16:05
После собрания, наб. совет должен в течении 10 дней определить дату среза реестра и сроки выплат (это при условии что на предстоящем собрании решат выплатить дивиденды).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:24
Коболев рассчитывает на разделение "Укрнафты" после принятия законопроектов по налоговому долгу
Живите своим умом!
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:31
zzzzzz
ветка жива лишь дивами Аваля и твоими влажными мечтами о вагонах.
эта тема с перспективой разделения Укрнафты и последствиями для миноров может ветку немного оживить.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:33
Yuri_T
Вагоны уехали )))
Не совсем понимаю как будут делить Укрнафту. Ну то есть понимаю отчасти. Газовые активы НАКу, нефтяные Укрнафте.
Но как измениться структура акционеров не ясно.
Живите своим умом!
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:38
zzzzzz
ты ведь знаешь, есть два путя)))
если банально выведут газовые активы и отдадут бене акции, то, считай, пропало.
если разделят в процессе реорганизации (виділ), создадут новую акционерку и обменяются акциями, то тут есть два путя))
можно продолжать этот анекдот до бесконечности.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:44
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