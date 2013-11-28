Додано: Сер 16 вер, 2020 10:31

zzzzzz

ветка жива лишь дивами Аваля и твоими влажными мечтами о вагонах.

эта тема с перспективой разделения Укрнафты и последствиями для миноров может ветку немного оживить.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.