Investor_33 написав:Аваль утвердил давиденды, ждем набсовет. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ: Розподіл прибутку Банку. Про виплату дивідендів та розмір дивідендів за простими акціями. Рішення за питанням четвертим порядку денного: 1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2019 році в розмірі 4 748 714 126 грн. 80 коп. (чотири мільярди сімсот сорок вісім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч сто двадцять шість гривень вісімдесят копійок). 2. Розподілити прибуток за результатами діяльності Банку в 2019 році наступним чином: 2.1. направити 700 000,00 грн. (сімсот тисяч гривень 00 копійок) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій Банку; 2.2. направити 474 100 327 грн. 49 коп.(чотириста сімдесят чотири мільйони сто тисяч триста двадцять сім гривень 49 копійок) в резервний фонд Банку; 2.3. направити 4 273 913 799 грн. 31 коп. (чотири мільярди двісті сімдесят три мільйони дев’ятсот тринадцять тисяч сімсот дев’яносто дев’ять гривень 31 Протокол №Зб-61 Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль» Протокол Загальних зборів акціонерів 11 вересня 2020 року 8 з 187 копійку) на виплату дивідендів власникам простих акцій Банку, що в розрахунку доходу на номінальну вартість однієї простої акції становить 69,5 відсотків. 3. Доручити Наглядовій раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів за простими та привілейованими акціями та повідомити акціонерів про їх виплату. Результати голосування: «ЗА» 60 504 417 857 голосів «ПРОТИ» 3 103 034 голоси «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів https://www.aval.ua/storage/files/minut ... 2020-1.pdf
Пока только предположения нужно дождаться финреза хотя бы за 9 мес, пока одставание от прошлого года почти на 400млн. Но радует что постоянно платят дивиденды с хорошей доходностью
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."