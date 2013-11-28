— Как вы считаете, за чей счет предвыборная кампания "Слуги народа", борды, штабы, ролики, зарплаты "в конвертах" для народных депутатов? Это Коломойский?



— Уверен, что нет. У него свой проект. Думаю, что это люди из первой пятерки списка "Форбс".



— Ринат Ахметов?



— Возможно, он тоже помогает. Он друг всех президентов. В этом нет ничего плохого, он прагматично к этому подходит. Ахметов понимает, что всем президентам нужно плечо серьезных людей. В данном случае, он его подставил Зеленскому.



— Выходит, деолигархизация у нас в стране не произошла?



— Она не то, что не произошла. Олигархизация стала более изощренной.



— Ну, а хотя бы на свою партию "За майбутне" Коломойский дает деньги?



— Конечно. Палица не потратит даже десять своих копеек. Все финансирует Коломойский.



— Верится с трудом, потому что у Коломойского есть жёсткие ограничения по расходам, наложенные международными судами. А партия это дело недешевое.



— Вы его недооцениваете. Есть масса операционных бизнесов, а также управление госактивами, которые дают неплохие дивиденды и направляются на финансирование "За майбутне" Коломойского. Только те, кто берут эти деньги, вскоре сильно пожалеют.



— А зачем Коломойскому эта партия - попытка создать нового президента или обезопасить себя перед американским судом?



— Для Коломойского президент и его партия — вчерашний день. Он на них смотрит как на бросовые акции, которые упали в цене, и продолжают падать каждый день. У него есть жизненные интересы, связанные с преследованием за рубежом. Поэтому он инвестирует в новый политический проект, чтобы закрепиться на будущее.



Помните, когда Зеленский и его партия пришли к власти, не было ни дня, чтобы Коломойский не давал бы интервью. Всем дал, кроме вас. Казалось, что он главный бенефициар проекта. К его офису на Владимирской выстраивались очереди из посетителей. Поговаривают, что даже покойный Патон к нему приезжал. Мне стало смешно, когда я это услышал. Его воспринимали, как папу этой истории. Как с УКРОПОм. Только здесь чуть поуспешнее.



— "За майбутне" - это единственный сейчас политпроект Коломойского?



— Сейчас да. Он выстраивает свое собственное "За майбутне".



— Не обижайтесь, но их кампания выглядит побогаче.



— Они вообще побогаче. У них под управлением находятся лакомые госактивы: "Центрэнерго" и "Укрнафта" .