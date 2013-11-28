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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2385238623872388

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 61
Сильный рост
8%
5
Рост
11%
7
Болото
61%
37
Падение
20%
12
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:36

  Investor_33 написав:Аваль утвердил давиденды, ждем набсовет.
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ:
Розподіл прибутку Банку. Про виплату дивідендів та розмір дивідендів за
простими акціями.
Рішення за питанням четвертим порядку денного:
1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2019 році в розмірі 4
748 714 126 грн. 80 коп. (чотири мільярди сімсот сорок вісім мільйонів сімсот
чотирнадцять тисяч сто двадцять шість гривень вісімдесят копійок).
2. Розподілити прибуток за результатами діяльності Банку в 2019 році наступним
чином:
2.1. направити 700 000,00 грн. (сімсот тисяч гривень 00 копійок) на виплату
дивідендів власникам привілейованих акцій Банку;
2.2. направити 474 100 327 грн. 49 коп.(чотириста сімдесят чотири мільйони сто
тисяч триста двадцять сім гривень 49 копійок) в резервний фонд Банку;
2.3. направити 4 273 913 799 грн. 31 коп. (чотири мільярди двісті сімдесят три
мільйони дев’ятсот тринадцять тисяч сімсот дев’яносто дев’ять гривень 31
Протокол №Зб-61 Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Протокол Загальних зборів акціонерів 11 вересня 2020 року 8 з 187
копійку) на виплату дивідендів власникам простих акцій Банку, що в розрахунку
доходу на номінальну вартість однієї простої акції становить 69,5 відсотків.
3. Доручити Наглядовій раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів
за простими та привілейованими акціями та повідомити акціонерів про їх
виплату.
Результати голосування:
«ЗА» 60 504 417 857 голосів
«ПРОТИ» 3 103 034 голоси
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів
https://www.aval.ua/storage/files/minut ... 2020-1.pdf

есть прогнозы на следующий год?
Mustang
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:54

Re: Идеи: портфель

  Mustang написав:есть прогнозы на следующий год?

Пока только предположения :roll: нужно дождаться финреза хотя бы за 9 мес, пока одставание от прошлого года почти на 400млн. Но радует что постоянно платят дивиденды с хорошей доходностью :!: 8)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:52

Извините за оффтоп, но там немного по теме нашего болота.

Интересное интервью с Корбаном, хоть и на ватной Страна.юа

— Как вы считаете, за чей счет предвыборная кампания "Слуги народа", борды, штабы, ролики, зарплаты "в конвертах" для народных депутатов? Это Коломойский?

— Уверен, что нет. У него свой проект. Думаю, что это люди из первой пятерки списка "Форбс".

— Ринат Ахметов?

— Возможно, он тоже помогает. Он друг всех президентов. В этом нет ничего плохого, он прагматично к этому подходит. Ахметов понимает, что всем президентам нужно плечо серьезных людей. В данном случае, он его подставил Зеленскому.

— Выходит, деолигархизация у нас в стране не произошла?

— Она не то, что не произошла. Олигархизация стала более изощренной.

— Ну, а хотя бы на свою партию "За майбутне" Коломойский дает деньги?

— Конечно. Палица не потратит даже десять своих копеек. Все финансирует Коломойский.

— Верится с трудом, потому что у Коломойского есть жёсткие ограничения по расходам, наложенные международными судами. А партия это дело недешевое.

— Вы его недооцениваете. Есть масса операционных бизнесов, а также управление госактивами, которые дают неплохие дивиденды и направляются на финансирование "За майбутне" Коломойского. Только те, кто берут эти деньги, вскоре сильно пожалеют.

— А зачем Коломойскому эта партия - попытка создать нового президента или обезопасить себя перед американским судом?

— Для Коломойского президент и его партия — вчерашний день. Он на них смотрит как на бросовые акции, которые упали в цене, и продолжают падать каждый день. У него есть жизненные интересы, связанные с преследованием за рубежом. Поэтому он инвестирует в новый политический проект, чтобы закрепиться на будущее.

Помните, когда Зеленский и его партия пришли к власти, не было ни дня, чтобы Коломойский не давал бы интервью. Всем дал, кроме вас. Казалось, что он главный бенефициар проекта. К его офису на Владимирской выстраивались очереди из посетителей. Поговаривают, что даже покойный Патон к нему приезжал. Мне стало смешно, когда я это услышал. Его воспринимали, как папу этой истории. Как с УКРОПОм. Только здесь чуть поуспешнее.

— "За майбутне" - это единственный сейчас политпроект Коломойского?

— Сейчас да. Он выстраивает свое собственное "За майбутне".

— Не обижайтесь, но их кампания выглядит побогаче.

— Они вообще побогаче. У них под управлением находятся лакомые госактивы: "Центрэнерго" и "Укрнафта".


https://strana.ua/articles/interview/28 ... danom.html
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:51

Что то не могут наши слуги определиться чего они хотят ... вроди же сам Арахамия вносил..!
Депутаты отозвали законопроекты об урегулировании налогового долга Укрнафты
https://bin.ua/news/economics/laws/2549 ... vanii.html
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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