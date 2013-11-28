ради легализации этой мысли тимурка с товарищами и трудился всё это время.
иногда попадаются на глаза интервью его женушки, какой-то ефросининой.
так тимурка там предстает неким богатырем из былин, практически гераклом, чистящим конюшни.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:23
ради легализации этой мысли тимурка с товарищами и трудился всё это время.
иногда попадаются на глаза интервью его женушки, какой-то ефросининой.
так тимурка там предстает неким богатырем из былин, практически гераклом, чистящим конюшни.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:19
уж сколько лет чистит аж надорвал все потуги.. вроде в следующем году чел откинется или пожизненно будет откаты за сквизы брать?
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