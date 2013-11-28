Киев. 29 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Обновленный законопроект №4119 авторства депутатов фракции большинства "Слуга народа" о взаимозачете между "Укрнафтой", НАК "Нафтогаз Украины" и бюджетом предполагает излишек доходов в 10,3 млрд грн, почти половину из которых (5 млрд грн) предполагается направить на создание госавиакомпании согласно инициативы президента Владимира Зеленского.



"Излишек в 10,3 млрд грн будет направлен на финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов по обновлению подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок (1,3 млрд грн), осуществление мероприятий по созданию, развитию и обеспечению деятельности национального авиаперевозчика (5 млрд грн); восстановление мостов на автомобильных дорогах общего пользования (4 млрд грн)", – указано в пояснительной записке к законопроекту.



Согласно информации на сайте Рады, бюджетный комитет рекомендует включить его в повестку дня сессии и принять сразу за основу и в целом, хотя Минфин высказывает сомнения в возможности "Укрнафты" профинансировать предусмотренные законопроектом доходы.



Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".



Премьер-министр Денис Шмыгаль в июне 2020 года сообщил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.



В то же время два крупнейших украинских авиаперевозчика "Международные авиалинии Украины" и SkyUp заявили об угрозе банкротства из-за пандемии COVID-19 и неоднократно обращались к государству за поддержкой, однако пока безрезультатно.

