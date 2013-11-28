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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2386238723882389

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 63
Сильный рост
8%
5
Рост
11%
7
Болото
60%
38
Падение
21%
13
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:23

  GTS написав:Это можно расценивать как признание того, что у нас по сути никогда и не было фондового рынка? :)

ради легализации этой мысли тимурка с товарищами и трудился всё это время.
иногда попадаются на глаза интервью его женушки, какой-то ефросининой.
так тимурка там предстает неким богатырем из былин, практически гераклом, чистящим конюшни.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:19

  Yuri_T написав:
  GTS написав:Это можно расценивать как признание того, что у нас по сути никогда и не было фондового рынка? :)

ради легализации этой мысли тимурка с товарищами и трудился всё это время.
иногда попадаются на глаза интервью его женушки, какой-то ефросининой.
так тимурка там предстает неким богатырем из былин, практически гераклом, чистящим конюшни.

уж сколько лет чистит аж надорвал все потуги.. вроде в следующем году чел откинется или пожизненно будет откаты за сквизы брать?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:16

Киев. 29 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Обновленный законопроект №4119 авторства депутатов фракции большинства "Слуга народа" о взаимозачете между "Укрнафтой", НАК "Нафтогаз Украины" и бюджетом предполагает излишек доходов в 10,3 млрд грн, почти половину из которых (5 млрд грн) предполагается направить на создание госавиакомпании согласно инициативы президента Владимира Зеленского.

"Излишек в 10,3 млрд грн будет направлен на финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов по обновлению подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок (1,3 млрд грн), осуществление мероприятий по созданию, развитию и обеспечению деятельности национального авиаперевозчика (5 млрд грн); восстановление мостов на автомобильных дорогах общего пользования (4 млрд грн)", – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно информации на сайте Рады, бюджетный комитет рекомендует включить его в повестку дня сессии и принять сразу за основу и в целом, хотя Минфин высказывает сомнения в возможности "Укрнафты" профинансировать предусмотренные законопроектом доходы.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

Премьер-министр Денис Шмыгаль в июне 2020 года сообщил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.

В то же время два крупнейших украинских авиаперевозчика "Международные авиалинии Украины" и SkyUp заявили об угрозе банкротства из-за пандемии COVID-19 и неоднократно обращались к государству за поддержкой, однако пока безрезультатно.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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