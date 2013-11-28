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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:23
GTS написав:
Это можно расценивать как признание того, что у нас по сути никогда и не было фондового рынка?
ради легализации этой мысли тимурка с товарищами и трудился всё это время.
иногда попадаются на глаза интервью его женушки, какой-то ефросининой.
так тимурка там предстает неким богатырем из былин, практически гераклом, чистящим конюшни.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:19
Yuri_T написав: GTS написав:
Это можно расценивать как признание того, что у нас по сути никогда и не было фондового рынка?
ради легализации этой мысли тимурка с товарищами и трудился всё это время.
иногда попадаются на глаза интервью его женушки, какой-то ефросининой.
так тимурка там предстает неким богатырем из былин, практически гераклом, чистящим конюшни.
уж сколько лет чистит аж надорвал все потуги.. вроде в следующем году чел откинется или пожизненно будет откаты за сквизы брать?
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vladislavlvov
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:16
Киев. 29 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Обновленный законопроект №4119 авторства депутатов фракции большинства "Слуга народа" о взаимозачете между "Укрнафтой", НАК "Нафтогаз Украины" и бюджетом предполагает излишек доходов в 10,3 млрд грн, почти половину из которых (5 млрд грн) предполагается направить на создание госавиакомпании согласно инициативы президента Владимира Зеленского.
"Излишек в 10,3 млрд грн будет направлен на финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов по обновлению подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок (1,3 млрд грн), осуществление мероприятий по созданию, развитию и обеспечению деятельности национального авиаперевозчика (5 млрд грн); восстановление мостов на автомобильных дорогах общего пользования (4 млрд грн)", – указано в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно информации на сайте Рады, бюджетный комитет рекомендует включить его в повестку дня сессии и принять сразу за основу и в целом, хотя Минфин высказывает сомнения в возможности "Укрнафты" профинансировать предусмотренные законопроектом доходы.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".
Премьер-министр Денис Шмыгаль в июне 2020 года сообщил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.
В то же время два крупнейших украинских авиаперевозчика "Международные авиалинии Украины" и SkyUp заявили об угрозе банкротства из-за пандемии COVID-19 и неоднократно обращались к государству за поддержкой, однако пока безрезультатно.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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