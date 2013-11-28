Киев. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского 23 сентября подали обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на покупку ПАО "Мотор Сич", говорится в сообщении Xinwei на Шанхайской фондовой бирже в среду.



Согласно ему, АМКУ 20 августа информировал компании, что их заявка от 4 августа требовала дополнительных материалов, работа над которыми была проведена, и сейчас обновленная заявка находится в комитете.



"Существует неопределенность относительно того, может ли она быть окончательно одобрена", – говорится в документе.



Xinwei напомнила, что предыдущая совместная заявка на покупку "Мотор Сич" с госконцерном "Укроборонпром" от лета 2019 года, была отозвана в связи с новыми договоренностями с DCH. Компания также указала, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.



По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев. После подачи новой заявки Xinwei АМКУ уведомил о рассмотрении четырех дел по покупке акций "Мотор Сичи", в том дело о покупке акций еще до подачи заявки Xinwei с "Укроборонпромом", начатое комитетом по собственной инициативе из-за отсутствия разрешения. "По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", – заявлял АМКУ.



В то же время, по имеющимся данным, спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

