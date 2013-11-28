GTS написав:Это можно расценивать как признание того, что у нас по сути никогда и не было фондового рынка?
ради легализации этой мысли тимурка с товарищами и трудился всё это время. иногда попадаются на глаза интервью его женушки, какой-то ефросининой. так тимурка там предстает неким богатырем из былин, практически гераклом, чистящим конюшни.
GTS написав:Это можно расценивать как признание того, что у нас по сути никогда и не было фондового рынка?
ради легализации этой мысли тимурка с товарищами и трудился всё это время. иногда попадаются на глаза интервью его женушки, какой-то ефросининой. так тимурка там предстает неким богатырем из былин, практически гераклом, чистящим конюшни.
уж сколько лет чистит аж надорвал все потуги.. вроде в следующем году чел откинется или пожизненно будет откаты за сквизы брать?
Киев. 29 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Обновленный законопроект №4119 авторства депутатов фракции большинства "Слуга народа" о взаимозачете между "Укрнафтой", НАК "Нафтогаз Украины" и бюджетом предполагает излишек доходов в 10,3 млрд грн, почти половину из которых (5 млрд грн) предполагается направить на создание госавиакомпании согласно инициативы президента Владимира Зеленского.
"Излишек в 10,3 млрд грн будет направлен на финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов по обновлению подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок (1,3 млрд грн), осуществление мероприятий по созданию, развитию и обеспечению деятельности национального авиаперевозчика (5 млрд грн); восстановление мостов на автомобильных дорогах общего пользования (4 млрд грн)", – указано в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно информации на сайте Рады, бюджетный комитет рекомендует включить его в повестку дня сессии и принять сразу за основу и в целом, хотя Минфин высказывает сомнения в возможности "Укрнафты" профинансировать предусмотренные законопроектом доходы.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".
Премьер-министр Денис Шмыгаль в июне 2020 года сообщил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.
В то же время два крупнейших украинских авиаперевозчика "Международные авиалинии Украины" и SkyUp заявили об угрозе банкротства из-за пандемии COVID-19 и неоднократно обращались к государству за поддержкой, однако пока безрезультатно.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Киев. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского 23 сентября подали обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на покупку ПАО "Мотор Сич", говорится в сообщении Xinwei на Шанхайской фондовой бирже в среду.
Согласно ему, АМКУ 20 августа информировал компании, что их заявка от 4 августа требовала дополнительных материалов, работа над которыми была проведена, и сейчас обновленная заявка находится в комитете.
"Существует неопределенность относительно того, может ли она быть окончательно одобрена", – говорится в документе.
Xinwei напомнила, что предыдущая совместная заявка на покупку "Мотор Сич" с госконцерном "Укроборонпром" от лета 2019 года, была отозвана в связи с новыми договоренностями с DCH. Компания также указала, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.
По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев. После подачи новой заявки Xinwei АМКУ уведомил о рассмотрении четырех дел по покупке акций "Мотор Сичи", в том дело о покупке акций еще до подачи заявки Xinwei с "Укроборонпромом", начатое комитетом по собственной инициативе из-за отсутствия разрешения. "По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", – заявлял АМКУ.
В то же время, по имеющимся данным, спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Руководство Кременчуга просит государство забрать себе одно из крупнейших предприятий города — АвтоКрАЗ, пришедшее в упадок под управлением нынешнего собственника Константина Жеваго. Но что с ним делать государству — тоже большой вопрос. “Заберите нас обратно!” 25 сентября, после встречи с работниками завода КрАЗ, городской голова Кременчуга Виталий Малецкий написал на своей странице в Facebook: “В свое время господин Жеваго прибрал к рукам одно из самых крупных кременчугских предприятий, флагман украинского машиностроения, и теперь постепенно доводит его до полного уничтожения. Повлиять на ситуацию можно только на государственном уровне, если решить вопрос национализации КрАЗа и возвращения его в госсобственность. Дал поручение подготовить от моего имени соответствующее обращение к руководству государства”. По данным последнего обнародованного финотчета компании, в 2018-м чистый убыток составил 4,7 млрд грн (против 90 млн грн годом ранее). Вполне логично, что все дошло до разговоров о банкротстве. По иску Ощадбанка Хозсуд Киева в сентябре 2018 г. открыл производство по делу о банкротстве АО “АвтоКрАЗ”, признав денежные требования банка в размере 555,688 млн грн, и начались судебные перипетии. Последнее решение: Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляции Ощадбанка, Проминвестбанка, ликвидаторов банка “Финансы и кредит” и Дельта Банка о взыскании задолженности с АвтоКрАЗа. Но, похоже, Жеваго на связь не вышел, а если и вышел, то договориться не получилось. В июне стало известно, что на АвтоКрАЗе планируется сокращение работников. Об этом рассказал финансовый директор предприятия Дмитрий Новицкий во время заседания в исполкоме комиссии по вопросам погашения задолженности по зарплате. К тому моменту долг предприятия по зарплате достиг 40 млн грн: это львиная доля всей городской задолженности работникам (45 млн грн).
При этом финдиректор признал: “Оптимистичных ожиданий у нас нет. Нужно государству и службе занятости готовиться к тому, что с КрАЗа будет очень большой поток на биржу для получения помощи. Мы ожидаем значительное сокращение. Меры, которые сейчас принимаются, не приведут к загрузке предприятия. Машины никому не нужны”.
Сколько работников и с какого месяца планируется уволить, менеджер не уточнил. Сейчас на АвтоКрАЗе работает более 2000 сотрудников, многие не получали зарплату с начала года. Предприятие делало небольшие выплаты в январе, феврале и апреле, но задолженность при этом лишь возросла. http://ukrrudprom.ua/digest/Zelenskiy_n ... pasti.html
P/S/ Интересно а есть ли хоть какое то приватизированное предприятие на данный момент показывающее серьезную прибыль в Укре кроме инобанков ? Конечно вся модель приватизации 90 ущербная но не до такой же степени..