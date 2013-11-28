Додано: Суб 03 жов, 2020 12:13

Руководство Кременчуга просит государство забрать себе одно из крупнейших предприятий города — АвтоКрАЗ, пришедшее в упадок под управлением нынешнего собственника Константина Жеваго. Но что с ним делать государству — тоже большой вопрос.“Заберите нас обратно!”25 сентября, после встречи с работниками завода КрАЗ, городской голова Кременчуга Виталий Малецкий написал на своей странице в Facebook: “В свое время господин Жеваго прибрал к рукам одно из самых крупных кременчугских предприятий, флагман украинского машиностроения, и теперь постепенно доводит его до полного уничтожения. Повлиять на ситуацию можно только на государственном уровне, если решить вопрос национализации КрАЗа и возвращения его в госсобственность. Дал поручение подготовить от моего имени соответствующее обращение к руководству государства”.По данным последнего обнародованного финотчета компании, в 2018-м чистый убыток составил 4,7 млрд грн (против 90 млн грн годом ранее). Вполне логично, что все дошло до разговоров о банкротстве. По иску Ощадбанка Хозсуд Киева в сентябре 2018 г. открыл производство по делу о банкротстве АО “АвтоКрАЗ”, признав денежные требования банка в размере 555,688 млн грн, и начались судебные перипетии. Последнее решение: Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляции Ощадбанка, Проминвестбанка, ликвидаторов банка “Финансы и кредит” и Дельта Банка о взыскании задолженности с АвтоКрАЗа.Но, похоже, Жеваго на связь не вышел, а если и вышел, то договориться не получилось. В июне стало известно, что на АвтоКрАЗе планируется сокращение работников. Об этом рассказал финансовый директор предприятия Дмитрий Новицкий во время заседания в исполкоме комиссии по вопросам погашения задолженности по зарплате. К тому моменту долг предприятия по зарплате достиг 40 млн грн: это львиная доля всей городской задолженности работникам (45 млн грн).При этом финдиректор признал: “Оптимистичных ожиданий у нас нет. Нужно государству и службе занятости готовиться к тому, что с КрАЗа будет очень большой поток на биржу для получения помощи. Мы ожидаем значительное сокращение. Меры, которые сейчас принимаются, не приведут к загрузке предприятия. Машины никому не нужны”.Сколько работников и с какого месяца планируется уволить, менеджер не уточнил. Сейчас на АвтоКрАЗе работает более 2000 сотрудников, многие не получали зарплату с начала года. Предприятие делало небольшие выплаты в январе, феврале и апреле, но задолженность при этом лишь возросла.P/S/ Интересно а есть ли хоть какое то приватизированное предприятие на данный момент показывающее серьезную прибыль в Укре кроме инобанков ? Конечно вся модель приватизации 90 ущербная но не до такой же степени..