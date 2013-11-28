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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2387238823892390

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 63
Сильный рост
8%
5
Рост
11%
7
Болото
60%
38
Падение
21%
13
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:42

  Vladimir1977 написав:Вопрос а если разогнать их и принудительный выкуп?


Драконы нальют по самые помидоры, а в пятницу Сергей Ф. напишет, что на ФР появился тонкий лучик надежды, но недолго)))
sansey
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:35

sansey Хіба Дракони не продали свій центр (обов"язковий викуп) минулого року?
Філ
 
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  #<1 ... 2387238823892390
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