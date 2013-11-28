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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:42
Vladimir1977 написав:
Вопрос а если разогнать их и принудительный выкуп?
Драконы нальют по самые помидоры, а в пятницу Сергей Ф. напишет, что на ФР появился тонкий лучик надежды, но недолго)))
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Додано: Сер 07 жов, 2020 09:35
sansey Хіба Дракони не продали свій центр (обов"язковий викуп) минулого року?
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