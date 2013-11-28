Драконы нальют по самые помидоры, а в пятницу Сергей Ф. напишет, что на ФР появился тонкий лучик надежды, но недолго)))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:42
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:35
sansey Хіба Дракони не продали свій центр (обов"язковий викуп) минулого року?
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:11
Філ
2 дела в Хоз.суде Киева по драконам, на 6 млн. грн. по цене выкупа.
Центр тянет кота за ..йца изо всех сил, но на днях должны были начать слушать оба дела по-сути.
а остальное драконы продали, если мне память не изменяет.
зы. посмотрел - первый иск удовлетворили в полном объеме, на 3,05 млн.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:03
ZHEN
У кого какие мысли по вчерашнему внеочередному собранию акционеров Житомироблэнерго :
Зачем нужно было собирать собрание и оценивать Акции в копейки по 1,67 грн для выкупа собственной эмиссии? По этой цене нереально докупить до 95% . Цель этого телодвижения ?
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