Додано: Сер 07 жов, 2020 11:11

Філ

2 дела в Хоз.суде Киева по драконам, на 6 млн. грн. по цене выкупа.

Центр тянет кота за ..йца изо всех сил, но на днях должны были начать слушать оба дела по-сути.



а остальное драконы продали, если мне память не изменяет.



зы. посмотрел - первый иск удовлетворили в полном объеме, на 3,05 млн.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.