RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2387238823892390

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 63
Сильный рост
8%
5
Рост
11%
7
Болото
60%
38
Падение
21%
13
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:42

  Vladimir1977 написав:Вопрос а если разогнать их и принудительный выкуп?


Драконы нальют по самые помидоры, а в пятницу Сергей Ф. напишет, что на ФР появился тонкий лучик надежды, но недолго)))
sansey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 24.12.11
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:35

sansey Хіба Дракони не продали свій центр (обов"язковий викуп) минулого року?
Філ
 
Повідомлень: 1732
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:11

Філ
2 дела в Хоз.суде Киева по драконам, на 6 млн. грн. по цене выкупа.
Центр тянет кота за ..йца изо всех сил, но на днях должны были начать слушать оба дела по-сути.

а остальное драконы продали, если мне память не изменяет.

зы. посмотрел - первый иск удовлетворили в полном объеме, на 3,05 млн.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 15000
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 4473 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:03

ZHEN

У кого какие мысли по вчерашнему внеочередному собранию акционеров Житомироблэнерго : https://www.ztoe.com.ua/documents/pov2020p.pdf
https://www.ztoe.com.ua/documents/inf_v ... 1602057463
Зачем нужно было собирать собрание и оценивать Акции в копейки по 1,67 грн для выкупа собственной эмиссии? По этой цене нереально докупить до 95% . Цель этого телодвижения ?
AA+
V$Epropalo
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 10.09.10
Подякував: 151 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:45

А что за обязательный выкуп по Центру? О чем это вы?
Dimar
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 31.08.09
Подякував: 419 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:35

  Dimar написав:А что за обязательный выкуп по Центру? О чем это вы?


А де інформацію почули?
joik
 
Повідомлень: 281
З нами з: 24.07.17
Подякував: 29 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:26

  joik написав:
  Dimar написав:А что за обязательный выкуп по Центру? О чем это вы?


А де інформацію почули?

В прошлом году на ОСА были "правочини", на по ним и подали на выкуп...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 16.05.17
Подякував: 59 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:35

Просто написали что будет создаваться для продажи ооо я сказал что бубет если разогнать и подвести под принудительный выкуп
Vladimir1977
 
Повідомлень: 130
З нами з: 07.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:28

  Investor_33 написав:
  joik написав:
  Dimar написав:А что за обязательный выкуп по Центру? О чем это вы?


А де інформацію почули?

В прошлом году на ОСА были "правочини", на по ним и подали на выкуп...


Звернув увагу на УБ Центр дешевий, можливо варто заходити, все ж таки генерація?
joik
 
Повідомлень: 281
З нами з: 24.07.17
Подякував: 29 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2387238823892390
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 20:47
166 81453
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 12:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.