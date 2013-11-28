Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:42
Vladimir1977 написав:
Вопрос а если разогнать их и принудительный выкуп?
Драконы нальют по самые помидоры, а в пятницу Сергей Ф. напишет, что на ФР появился тонкий лучик надежды, но недолго)))
sansey
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Додано: Сер 07 жов, 2020 09:35
sansey Хіба Дракони не продали свій центр (обов"язковий викуп) минулого року?
Філ
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:11
Філ 2 дела в Хоз.суде Киева по драконам, на 6 млн. грн. по цене выкупа. Центр тянет кота за ..йца изо всех сил, но на днях должны были начать слушать оба дела по-сути. а остальное драконы продали, если мне память не изменяет. зы. посмотрел - первый иск удовлетворили в полном объеме, на 3,05 млн.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:03
У кого какие мысли по вчерашнему внеочередному собранию акционеров Житомироблэнерго :
https://www.ztoe.com.ua/documents/pov2020p.pdf https://www.ztoe.com.ua/documents/inf_v ... 1602057463
Зачем нужно было собирать собрание и оценивать Акции в копейки по 1,67 грн для выкупа собственной эмиссии? По этой цене нереально докупить до 95% . Цель этого телодвижения ?
AA+
V$Epropalo
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:45
А что за обязательный выкуп по Центру? О чем это вы?
Dimar
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Додано: Сер 07 жов, 2020 14:35
Dimar написав:
А что за обязательный выкуп по Центру? О чем это вы?
А де інформацію почули?
joik
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:26
joik написав: Dimar написав:
А что за обязательный выкуп по Центру? О чем это вы?
А де інформацію почули?
В прошлом году на ОСА были "правочини", на по ним и подали на выкуп...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:35
Просто написали что будет создаваться для продажи ооо я сказал что бубет если разогнать и подвести под принудительный выкуп
Vladimir1977
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:28
Investor_33 написав: joik написав: Dimar написав:
А что за обязательный выкуп по Центру? О чем это вы?
А де інформацію почули?
В прошлом году на ОСА были "правочини", на по ним и подали на выкуп...
Звернув увагу на УБ Центр дешевий, можливо варто заходити, все ж таки генерація?
joik
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:23
joik написав:
Звернув увагу на УБ Центр дешевий, можливо варто заходити, все ж таки генерація?
Лучше Луганск тепловоз
St/2
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