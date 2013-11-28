Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:16

НБУ отсудил у фармкомпании Константина Жеваго ряд объектов недвижимости в центре Киева



6 октября Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу АО “Киевмедпрепарат” и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 02.12.2019 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 16.03.2020 (дело №910 / 20709/16), которыми был удовлетворен иск НБУ и в счет частичного погашения задолженности банка “Финансы и кредит” по рефинансированию (общая сумма — 4,15 млрд грн) обращено взыскание на ряд объектов недвижимости, принадлежащих “Киевмедпрепарату” и находятся по адресу г.. Киев, ул. Саксаганского, 139:



- корпус №7 (буква Ш) общей площадью 783,50 кв.м .;



- корпус №9 (буква В) общей площадью 1 146,50 кв.м .;



- корпус №11 (буква Т) общей площадью 1 383,40 кв.м .;



- корпус №17 (буква Ю) общей площадью 1 184,20 кв.м.



Суды установили способ реализации предметов ипотеки путем продажи на публичных торгах по определению стоимости имущества в рамках процедуры исполнительного производства, предусмотренной Законом Украины “Об исполнительном производстве” на уровне не ниже обычных цен на такой вид имущества на основании оценки, проведенной субъектом оценочной деятельности или независимым экспертом на стадии оценки имущества при проведении исполнительных действий.



30.01.2020 Хозсуд г.. Киева также удовлетворил иск НБУ в деле №910 / 21577/16 и в счет частичного погашения задолженности банка “Финансы и кредит” по рефинансированию решил обратить взыскание на предмет ипотеки, принадлежащих АО “Киевмедпрепарат” — недвижимое имущество по адресу г.. ул. Саксаганского, 139 — о корпус №1 (буква М) площадью 1 508,7 кв. м и корпус №3 (буква Р) площадью 1 128,8 кв м.



24.01.2020 Хозсуд г.. Киева удовлетворил еще один иск НБУ к ОАО “Киевмедпрепарат” (в деле №910 / 21578/16) и в счет погашения долга банка “Финансы и кредит” по рефинансированию обратил взыскание на еще один предмет ипотеки, который расположен по упомянутому адресу, — корпус №20 (буква в) общей площадью 10 182 кв. м.



Северный апелляционный хозсуд своим постановлением от 21.07.2020 оставил без изменений указанное решение Хозяйственного суда Киева от 24.01.2020.



В июле 2020 Фонда гарантирования не удалось продать на аукционе права требования банка “Финансы и кредит” по десяти кредитным договорам, которые заключены с юрлицами. Речь шла в том числе о задолженности “Киевмедпрепарата” и “Галичфарм”, которые входят в фармкорпорации “Артериум” Константина Жеваго (он же контролировал банк “Финансы и кредит”).



Как отмечалось, в обеспечении по кредитам — единый имущественный комплекс — недвижимое имущество, движимое имущество, основные средства предприятия, находящегося в г. Львов; объекты недвижимости и основные средства, расположенные в г. Киев; земельные участки, находящиеся в Киевской области; товары в обороте; акции других компаний и имущественные права по договорам поставки.



Стартовая цена пула была 1,65 млрд грн. В ходе торгов она снижалась до 1,15 млрд грн, но покупателей не нашлось.



Согласно судебным материалам, обеспечением по кредитам, которые банк “Финансы и кредит” выдал “Галичфарм”, были в числе здания и сооружения имущественных комплексов во Львове по адресам ул. Опришковская, 6/8 площадью 31921,3 кв.м .; ул. Балочная, 1 площадью 872,7 кв.м .; ул. Заклинских, 5 площадью 1770,6 кв.м .; ул. Опришковская, 6/8, площадью 2268,1 кв.м. Согласованная сторонами стоимость предмета ипотеки составляла 412,6 млн грн.



По данным НБУ, на начало ноября 2019 долг банка “Финансы и кредит” по рефинансу составил 6,7 млрд грн.



В декабре-2019 НБУ заявлял, что Жеваго не успел подать апелляцию на решение Шевченковского райсуда. Киева (и соответственно оно вступило в законную силу), которым с бизнесмена как поручителя банка “Финансы и кредит” было взыскано 1,54 млрд грн задолженности по рефинансу. Вместе с тем, в пресс-службе Жеваго сообщали о жалобе, поданной в Верховный Суд.