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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2389239023912392>

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 64
Сильный рост
8%
5
Рост
13%
8
Болото
59%
38
Падение
20%
13
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:38

  St/2 написав:
  joik написав:Звернув увагу на УБ Центр дешевий, можливо варто заходити, все ж таки генерація?

Лучше Луганск тепловоз


Більш віддаю перевагу ТАТМ, по неймовірним чуткам Приходьки ведуть переговори чи то про партнерство чи то про продаж, і вже після Богуслаєва від таких сімейних бізнесів потрібно триматись як найдалі.
А по Центру та Турбоатому держава, як власник контрольних пакетів насамкінець повинна якось отримувати ефективність хоча б через дивіденди, інтуїтивно вимальовується якась спекуляція, хоча по Балансу там жах!
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:34

  joik написав:А по Центру та Турбоатому держава, як власник контрольних пакетів насамкінець повинна якось отримувати ефективність хоча б через дивіденди, інтуїтивно вимальовується якась спекуляція, хоча по Балансу там жах!

Ви трохи переплутали. Зараз реалії такі (перефразую):
А по Центру Бєня, як фактичний керуючий, насамкінець повинен якось отримувати ефективність.
Що і відбувається. І дивіденди тут ні до чого - вони тільки зменшать ефективність Бєні. :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:16

KMED и GFARM пустышки

НБУ отсудил у фармкомпании Константина Жеваго ряд объектов недвижимости в центре Киева

6 октября Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу АО “Киевмедпрепарат” и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 02.12.2019 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 16.03.2020 (дело №910 / 20709/16), которыми был удовлетворен иск НБУ и в счет частичного погашения задолженности банка “Финансы и кредит” по рефинансированию (общая сумма — 4,15 млрд грн) обращено взыскание на ряд объектов недвижимости, принадлежащих “Киевмедпрепарату” и находятся по адресу г.. Киев, ул. Саксаганского, 139:

- корпус №7 (буква Ш) общей площадью 783,50 кв.м .;

- корпус №9 (буква В) общей площадью 1 146,50 кв.м .;

- корпус №11 (буква Т) общей площадью 1 383,40 кв.м .;

- корпус №17 (буква Ю) общей площадью 1 184,20 кв.м.

Суды установили способ реализации предметов ипотеки путем продажи на публичных торгах по определению стоимости имущества в рамках процедуры исполнительного производства, предусмотренной Законом Украины “Об исполнительном производстве” на уровне не ниже обычных цен на такой вид имущества на основании оценки, проведенной субъектом оценочной деятельности или независимым экспертом на стадии оценки имущества при проведении исполнительных действий.

30.01.2020 Хозсуд г.. Киева также удовлетворил иск НБУ в деле №910 / 21577/16 и в счет частичного погашения задолженности банка “Финансы и кредит” по рефинансированию решил обратить взыскание на предмет ипотеки, принадлежащих АО “Киевмедпрепарат” — недвижимое имущество по адресу г.. ул. Саксаганского, 139 — о корпус №1 (буква М) площадью 1 508,7 кв. м и корпус №3 (буква Р) площадью 1 128,8 кв м.

24.01.2020 Хозсуд г.. Киева удовлетворил еще один иск НБУ к ОАО “Киевмедпрепарат” (в деле №910 / 21578/16) и в счет погашения долга банка “Финансы и кредит” по рефинансированию обратил взыскание на еще один предмет ипотеки, который расположен по упомянутому адресу, — корпус №20 (буква в) общей площадью 10 182 кв. м.

Северный апелляционный хозсуд своим постановлением от 21.07.2020 оставил без изменений указанное решение Хозяйственного суда Киева от 24.01.2020.

В июле 2020 Фонда гарантирования не удалось продать на аукционе права требования банка “Финансы и кредит” по десяти кредитным договорам, которые заключены с юрлицами. Речь шла в том числе о задолженности “Киевмедпрепарата” и “Галичфарм”, которые входят в фармкорпорации “Артериум” Константина Жеваго (он же контролировал банк “Финансы и кредит”).

Как отмечалось, в обеспечении по кредитам — единый имущественный комплекс — недвижимое имущество, движимое имущество, основные средства предприятия, находящегося в г. Львов; объекты недвижимости и основные средства, расположенные в г. Киев; земельные участки, находящиеся в Киевской области; товары в обороте; акции других компаний и имущественные права по договорам поставки.

Стартовая цена пула была 1,65 млрд грн. В ходе торгов она снижалась до 1,15 млрд грн, но покупателей не нашлось.

Согласно судебным материалам, обеспечением по кредитам, которые банк “Финансы и кредит” выдал “Галичфарм”, были в числе здания и сооружения имущественных комплексов во Львове по адресам ул. Опришковская, 6/8 площадью 31921,3 кв.м .; ул. Балочная, 1 площадью 872,7 кв.м .; ул. Заклинских, 5 площадью 1770,6 кв.м .; ул. Опришковская, 6/8, площадью 2268,1 кв.м. Согласованная сторонами стоимость предмета ипотеки составляла 412,6 млн грн.

По данным НБУ, на начало ноября 2019 долг банка “Финансы и кредит” по рефинансу составил 6,7 млрд грн.

В декабре-2019 НБУ заявлял, что Жеваго не успел подать апелляцию на решение Шевченковского райсуда. Киева (и соответственно оно вступило в законную силу), которым с бизнесмена как поручителя банка “Финансы и кредит” было взыскано 1,54 млрд грн задолженности по рефинансу. Вместе с тем, в пресс-службе Жеваго сообщали о жалобе, поданной в Верховный Суд.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:36

​​Киевская кондитерская фабрика Roshen планирует выпустить акции на 1 млрд. грн

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" планирует увеличить свой уставный капитал путем дополнительной эмиссии акций — с 505,8 млн. грн. до 1,5 млрд. грн.

Как сообщили в компании, дополнительная эмиссия акций составит 4 млрд. штук.

Из базы данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг следует, что это будет выполнено путем дополнительной эмиссии простых именных дополнительных акций общества стоимостью 25 копеек каждая.

Общая номинальная стоимость эмиссии составит 1 млрд. грн. После увеличения уставный капитал общества составит 1,5 млрд. грн., который составит 6 млрд. штук простых именных акций.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 07:52

Перемога

​​“Центрэнерго” в январе-сентябре 2020 года снизила чистый убыток в 9,1 раза (на 1 млрд 324,517 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 163,091 млн грн.
Сообщается, что в третьем квартале она получила чистую прибыль 330,035 млн грн против 290,734 млн грн чистого убытка в июле-сентябре 2019-го.
Чистый доход “Центрэнерго” за январь-сентябрь вырос на 36,9% (на 4 млрд 26,699 млн грн) — до 14 млрд 929,164 млн грн, валовая прибыль составила 202,443 млн грн против 519,59 млн грн валового убытка за девять месяцев прошлого года.
Как сообщалось, “Центрэнерго” в 2019 году получило чистый убыток 1 млрд 979,54 млн грн против 499,127 млн грн чистой прибыли в 2018-м. Чистый доход генкомпании в 2019 году увеличился на 4,3% (на 624,43 млн грн) — до 15 млрд 133,26 млн грн.
“Центрэнерго” эксплуатирует 23 блока (18 — пылеугольные и пять — газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:39

  Yuri_Z написав:
​​“Центрэнерго” в январе-сентябре 2020 года снизила чистый убыток в 9,1 раза (на 1 млрд 324,517 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 163,091 млн грн.

Центр как раз закрылся в пятницу ростом +11% :lol: :lol: :lol:
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:28

Пока нету оф. инфы по ЧП аваля за 9 мес ... но вроде начали догонять прошлый год (+640млн за сентябрь)
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-sostavi ... 21519.html

4 месяца -- 1,363млрд (2019й - 1,465 млрд) Δ -102 млн
5 месяцев -- 1,705млрд (2019й - 1,95 млрд) Δ -245 млн
6 месяцев -- 2,067млрд (2019й - 2,38 млрд) Δ -313 млн
7 месяцев -- 2,457млрд (2019й - 2,85 млрд) Δ -393 млн
8 месяцев -- 2,7млрд (2019й - 3,16 млрд) Δ -460 млн
9 месяцев -- 3,34млрд (2019й - 3,5 млрд) Δ -160 млн
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:36

Аваль по прибутковості на 3ьому місці в БСУ
https://news.finance.ua/ua/news/-/48051 ... sti-bankiv
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 23:30

про ситуацію із Мотор-Січ (18+)

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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:16

https://zn.ua/macrolevel/kury-ne-kljujut.html

... материнская компания группы MHP S.A. в Люксембурге в официальном отчете отмечает, что не имеет работников вообще. Регистрация в налоговых гаванях, умноженная на отсутствие сотрудников, — четкий сигнал, что запутанная корпоративная структура МХП преследует лишь одну цель: сокращение налоговых обязательств компании. МХП организовал свою корпоративную структуру таким образом, чтобы увеличить право на государственную поддержку и максимизировать эффект такой поддержки.

Уплаченный МХП налог на добавленную стоимость тоже мог бы быть в несколько раз больше, но не сложилось. Потому что МХП — экспортер, и государство своевременно возмещает холдингу уплаченный налог. По подсчетам SOMO, с 2007-го по 2019-й холдинг получил возмещения НДС и субсидий на 1,1 млрд долл. Прибыли холдинга за этот период составляли 1,3 млрд долл. — абсолютно сопоставимые суммы, согласитесь.

Тут по МХП прошлись :?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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