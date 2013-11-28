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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2389239023912392

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 64
Сильный рост
8%
5
Рост
13%
8
Болото
59%
38
Падение
20%
13
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:21

МХП в III кв.-2020 нарастил продажи курятины на 18% за счет экспорта

http://fs.ux.ua/mf/m32158/11533/tu-q3-2 ... aldocx.pdf
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:09

вряд ли это кому-то нужно, но...
Суд аннулировал лицензию «Укрнафты» на Бориславское месторождение из-за нарушения экологической безопасности — Госгеонедра

https://oilpoint.com.ua/sud-annulyroval ... sgeonedra/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:56

Yuri_T
Глянь ЛС, плиз
St/2
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