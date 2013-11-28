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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:21
http://fs.ux.ua/mf/m32158/11533/tu-q3-2 ... aldocx.pdf
МХП в III кв.-2020 нарастил продажи курятины на 18% за счет экспорта
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Yuri_Z
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Додано: Сер 21 жов, 2020 16:09
вряд ли это кому-то нужно, но...
https://oilpoint.com.ua/sud-annulyroval ... sgeonedra/
Суд аннулировал лицензию «Укрнафты» на Бориславское месторождение из-за нарушения экологической безопасности — Госгеонедра
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 21 жов, 2020 19:56
Yuri_T
Глянь ЛС, плиз
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