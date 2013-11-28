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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2389239023912392

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 64
Сильный рост
8%
5
Рост
13%
8
Болото
59%
38
Падение
20%
13
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:21

МХП в III кв.-2020 нарастил продажи курятины на 18% за счет экспорта

http://fs.ux.ua/mf/m32158/11533/tu-q3-2 ... aldocx.pdf
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:09

вряд ли это кому-то нужно, но...
Суд аннулировал лицензию «Укрнафты» на Бориславское месторождение из-за нарушения экологической безопасности — Госгеонедра

https://oilpoint.com.ua/sud-annulyroval ... sgeonedra/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:56

Yuri_T
Глянь ЛС, плиз
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:45

спекуляции на тему Моторсичи 8)

Легитимный:

#инсайд

Официальный Пекин долго молчал по поводу нарушения прав китайских инвесторов «Мотор Cіч», которые сейчас подают в международный арбитраж иск на $3,5 млрд. против государства Украина. Таковы там традиции госуправления - причем уже несколько тысячелетий. Но, похоже, время пришло, и дракон задышал огнем.

Украинского посла Камышева вызвали в МИД КНР и там неоднозначно дали понять, что в Поднебесной уже больше не готовы извинять Зе-команде продолжающийся недопуск китайцев на предприятие под предлогом отсутствия разрешения Антимонопольного комитета и сопутствующих судебных игрищ. В Пекине понимают, что проблему «Мотор Січі» создала прошлая украинская власть, но всю полноту ответственности за то, что эта проблема не решается, несет уже нынешняя.

Наш посол, как рассказывают, пытался что-то ответить в стиле, что Украина гордая страна и не поддается нажиму извне. Наверное, тяжело ему было при этом не смеяться…
Китайцы обозначили, что готовы потерпеть до 10 ноября – к этому времени как раз в США выберут президента и геополитический расклад прояснится. А потом именно от решения вопроса «Мотор Січ» будет зависеть, поедет ли Зеленский в Китай для встречи на высшем уровне, как он обещал «Синьхуа». И придут ли в Украину китайские деньги – в том числе и на распиаренные проекты по линии Мининфраструктуры.

Так что момент истины в украино-китайских отношениях - 10 ноября 2020 года. Если до этого времени АМКУ даст разрешение на концентрацию по «Мотор Cіч», это будет первый шаг по выходу из тупика, и жить станет веселее. А вот если украинская власть не сделает этот шаг, то можно считать, что с Китаем мы разругались вдрызг. На минуточку, побили горшки не с кем-то там, а с «не первой, но и не второй» экономикой мира, которая нам приходится сегодня торговым партнером № 1!

Мы серьезно считаем себя такими сильными, чтобы разбрасываться инвестициями, экспортными возможностями и плевать в колодец с такой вкусной водой? Если нет, то за ближайшие пару недель надо продемонстрировать миру, что Зе-власть не сошла с ума, и в отличие от прошлой власти иностранные инвестиции не ворует и инвесторов не щемит. Чтобы потом не плакать над последствиями.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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