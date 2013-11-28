МХП в III кв.-2020 нарастил продажи курятины на 18% за счет экспорта
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:21
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:09
вряд ли это кому-то нужно, но...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:45
спекуляции на тему Моторсичи
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:41
Пламенный Привет от Хромаева.
Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической монополии Рината Ахметова “Метинвест”, объявил о достижении доминирующего пакета акций в ЧАО “Днепровский коксохимический завод” (ДКХЗ, ранее — “Евраз-Днепродзержинский КХЗ”, Каменское, ранее — Днепродзержинск Днепропетровской области) и намерен выкупить остающиеся акции у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out.
Согласно информации ЧАО “ДКХЗ “, эмитент получил 21 октября уведомление от компании Metinvest B.V. (Нидерланды) о достижении доминирующего контрольного пакета акций в предприятии, пишет Интерфакс-Украина.
При этом уточняется, что прямая доля Metinvest B.V. возросла с 73,37% (500 млн 623,051 тыс. штук акций) до 97,01%. При этом совокупное владение “Метинвестом” акций в ДКХЗ (с аффилированной компанией Barlenco Ltd (Кипр), которая владеет еще 2,09% акций предприятия) достигло 99,1%.
Акции будут выкупаться по цене 1,62 грн за одну простую акцию.
Как сообщалось, Metinvest B.V. объявил в апреле 2019 года о предложении выкупить у миноритариев ДКХЗ акции в рамках процедуры sell-out (выкуп по требованию миноритария на основании ст.68 и 69 закона “Об акционерных обществах”).
ps/ Тимур из той плеяды менеджеров, которых в 90 е садили на процветающие предприятия с выводом на банкротство в короткие сроки и последующей приватизации за копейки..
Метинвест Кривой Рог
2019 · Krivoy Rog ·
Утренние приветы от Маша Ефросинина (Masha Efrosinina).
Совсем скоро отпразднуем День металлурга и горняка вместе. Приходите с друзьями и близкими!
Ждем на большом концерте возле Криворожского цирка.
Подробнее о мероприятии здесь:
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:42
vladislavlvov да пофиг. Пускай уже всё отожмут и повесят табличку на дверях фондового рынка.
Шмыгаль может и сморозил хэрню, но по сути был прав.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:03
vladislavlvov
Эта сявка(хромаев) сама по себе ничего не решает, очевидно. Ахметов, главный бенефициар сквиза в этой стране.
"Тут у него серьезно, тут у него любовь с интересом" (С)
Рабы должны априори быть нищими, иначе начнут усиленно пополнять ряды среднего класса, равно сеять смуту против монополий из 90х. А это, идет вразрез концепции государства 'Украина'.
Кто еще акционер, может успеть потребовать до момента принудительного списания акций со счета, копию решения НС. Она, сегодня, ничего конечно не даст, но по крайне мере будет заверенная копия официального документа с фамилиями людей, которые умышленно и сознательно ограбили вашу семью и ваших потомков, голосуя за выбор предмета оценки - миноритарный, а не мажоритарный пакет. Минор в украине - мусор под ногами уважаемых господ, а цена мусора давно известна. Фамилии этих людей - "рЫженковы".
Мало ли. Колесо истории, оно такое...
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
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