Легитимный:



#инсайд



Официальный Пекин долго молчал по поводу нарушения прав китайских инвесторов «Мотор Cіч», которые сейчас подают в международный арбитраж иск на $3,5 млрд. против государства Украина. Таковы там традиции госуправления - причем уже несколько тысячелетий. Но, похоже, время пришло, и дракон задышал огнем.



Украинского посла Камышева вызвали в МИД КНР и там неоднозначно дали понять, что в Поднебесной уже больше не готовы извинять Зе-команде продолжающийся недопуск китайцев на предприятие под предлогом отсутствия разрешения Антимонопольного комитета и сопутствующих судебных игрищ. В Пекине понимают, что проблему «Мотор Січі» создала прошлая украинская власть, но всю полноту ответственности за то, что эта проблема не решается, несет уже нынешняя.



Наш посол, как рассказывают, пытался что-то ответить в стиле, что Украина гордая страна и не поддается нажиму извне. Наверное, тяжело ему было при этом не смеяться…

Китайцы обозначили, что готовы потерпеть до 10 ноября – к этому времени как раз в США выберут президента и геополитический расклад прояснится. А потом именно от решения вопроса «Мотор Січ» будет зависеть, поедет ли Зеленский в Китай для встречи на высшем уровне, как он обещал «Синьхуа». И придут ли в Украину китайские деньги – в том числе и на распиаренные проекты по линии Мининфраструктуры.



Так что момент истины в украино-китайских отношениях - 10 ноября 2020 года. Если до этого времени АМКУ даст разрешение на концентрацию по «Мотор Cіч», это будет первый шаг по выходу из тупика, и жить станет веселее. А вот если украинская власть не сделает этот шаг, то можно считать, что с Китаем мы разругались вдрызг. На минуточку, побили горшки не с кем-то там, а с «не первой, но и не второй» экономикой мира, которая нам приходится сегодня торговым партнером № 1!



Мы серьезно считаем себя такими сильными, чтобы разбрасываться инвестициями, экспортными возможностями и плевать в колодец с такой вкусной водой? Если нет, то за ближайшие пару недель надо продемонстрировать миру, что Зе-власть не сошла с ума, и в отличие от прошлой власти иностранные инвестиции не ворует и инвесторов не щемит. Чтобы потом не плакать над последствиями.