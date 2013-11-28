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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2389239023912392

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 64
Сильный рост
8%
5
Рост
13%
8
Болото
59%
38
Падение
20%
13
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:21

МХП в III кв.-2020 нарастил продажи курятины на 18% за счет экспорта

http://fs.ux.ua/mf/m32158/11533/tu-q3-2 ... aldocx.pdf
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:09

вряд ли это кому-то нужно, но...
Суд аннулировал лицензию «Укрнафты» на Бориславское месторождение из-за нарушения экологической безопасности — Госгеонедра

https://oilpoint.com.ua/sud-annulyroval ... sgeonedra/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:56

Yuri_T
Глянь ЛС, плиз
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:45

спекуляции на тему Моторсичи 8)

Легитимный:

#инсайд

Официальный Пекин долго молчал по поводу нарушения прав китайских инвесторов «Мотор Cіч», которые сейчас подают в международный арбитраж иск на $3,5 млрд. против государства Украина. Таковы там традиции госуправления - причем уже несколько тысячелетий. Но, похоже, время пришло, и дракон задышал огнем.

Украинского посла Камышева вызвали в МИД КНР и там неоднозначно дали понять, что в Поднебесной уже больше не готовы извинять Зе-команде продолжающийся недопуск китайцев на предприятие под предлогом отсутствия разрешения Антимонопольного комитета и сопутствующих судебных игрищ. В Пекине понимают, что проблему «Мотор Січі» создала прошлая украинская власть, но всю полноту ответственности за то, что эта проблема не решается, несет уже нынешняя.

Наш посол, как рассказывают, пытался что-то ответить в стиле, что Украина гордая страна и не поддается нажиму извне. Наверное, тяжело ему было при этом не смеяться…
Китайцы обозначили, что готовы потерпеть до 10 ноября – к этому времени как раз в США выберут президента и геополитический расклад прояснится. А потом именно от решения вопроса «Мотор Січ» будет зависеть, поедет ли Зеленский в Китай для встречи на высшем уровне, как он обещал «Синьхуа». И придут ли в Украину китайские деньги – в том числе и на распиаренные проекты по линии Мининфраструктуры.

Так что момент истины в украино-китайских отношениях - 10 ноября 2020 года. Если до этого времени АМКУ даст разрешение на концентрацию по «Мотор Cіч», это будет первый шаг по выходу из тупика, и жить станет веселее. А вот если украинская власть не сделает этот шаг, то можно считать, что с Китаем мы разругались вдрызг. На минуточку, побили горшки не с кем-то там, а с «не первой, но и не второй» экономикой мира, которая нам приходится сегодня торговым партнером № 1!

Мы серьезно считаем себя такими сильными, чтобы разбрасываться инвестициями, экспортными возможностями и плевать в колодец с такой вкусной водой? Если нет, то за ближайшие пару недель надо продемонстрировать миру, что Зе-власть не сошла с ума, и в отличие от прошлой власти иностранные инвестиции не ворует и инвесторов не щемит. Чтобы потом не плакать над последствиями.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:41

Пламенный Привет от Хромаева.

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической монополии Рината Ахметова “Метинвест”, объявил о достижении доминирующего пакета акций в ЧАО “Днепровский коксохимический завод” (ДКХЗ, ранее — “Евраз-Днепродзержинский КХЗ”, Каменское, ранее — Днепродзержинск Днепропетровской области) и намерен выкупить остающиеся акции у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out.

Согласно информации ЧАО “ДКХЗ “, эмитент получил 21 октября уведомление от компании Metinvest B.V. (Нидерланды) о достижении доминирующего контрольного пакета акций в предприятии, пишет Интерфакс-Украина.

При этом уточняется, что прямая доля Metinvest B.V. возросла с 73,37% (500 млн 623,051 тыс. штук акций) до 97,01%. При этом совокупное владение “Метинвестом” акций в ДКХЗ (с аффилированной компанией Barlenco Ltd (Кипр), которая владеет еще 2,09% акций предприятия) достигло 99,1%.

Акции будут выкупаться по цене 1,62 грн за одну простую акцию.

Как сообщалось, Metinvest B.V. объявил в апреле 2019 года о предложении выкупить у миноритариев ДКХЗ акции в рамках процедуры sell-out (выкуп по требованию миноритария на основании ст.68 и 69 закона “Об акционерных обществах”).
http://www.ukrrudprom.ua/news/Metinvest ... vskom.html

ps/ Тимур из той плеяды менеджеров, которых в 90 е садили на процветающие предприятия с выводом на банкротство в короткие сроки и последующей приватизации за копейки..


Метинвест Кривой Рог
2019 · Krivoy Rog ·
Утренние приветы от Маша Ефросинина (Masha Efrosinina).
Совсем скоро отпразднуем День металлурга и горняка вместе. Приходите с друзьями и близкими!
Ждем на большом концерте возле Криворожского цирка.
https://hi-in.facebook.com/metinvestkri ... 644428568/
Подробнее о мероприятии здесь: https://www.facebook.com/events/2364871776902271/
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:42

vladislavlvov да пофиг. Пускай уже всё отожмут и повесят табличку на дверях фондового рынка.

Шмыгаль может и сморозил хэрню, но по сути был прав.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:03

vladislavlvov
Эта сявка(хромаев) сама по себе ничего не решает, очевидно. Ахметов, главный бенефициар сквиза в этой стране.
"Тут у него серьезно, тут у него любовь с интересом" (С)
Рабы должны априори быть нищими, иначе начнут усиленно пополнять ряды среднего класса, равно сеять смуту против монополий из 90х. А это, идет вразрез концепции государства 'Украина'.
Кто еще акционер, может успеть потребовать до момента принудительного списания акций со счета, копию решения НС. Она, сегодня, ничего конечно не даст, но по крайне мере будет заверенная копия официального документа с фамилиями людей, которые умышленно и сознательно ограбили вашу семью и ваших потомков, голосуя за выбор предмета оценки - миноритарный, а не мажоритарный пакет. Минор в украине - мусор под ногами уважаемых господ, а цена мусора давно известна. Фамилии этих людей - "рЫженковы".
Мало ли. Колесо истории, оно такое...
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
paolot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:59

А вот тут
https://mof.gov.ua/storage/files/Ukrain ... 02020-.pdf

пишут что

"Protecting minority investors(+27 p. vs the previous report)" (стр 21)
+27 пунктов к защите миноритариев

Наверное, какая-то параллельная реальность существует. Но нас там нет.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:50

vladislavlvov GTS paolot DmitryZP

Сквізять ДКХЗ по 1.62 за акцію. Дивлюся ціни останніх угод (тікер DZKZ):
УБ 1.625 за акцію (у 2014)
ПФТС 0.5 за акцію (у 2009)

Я не фанат Хромаєва, але як по вашому він мав би діяти щоб захистити міноритаріїв?

Мова реально про міноритарні пакети, тому премії за контроль не може бути. Ну нехай умовно 20-30% премії щодо ринку за "опт" (великий пакет з оферів), виходить 2 грн, цифра того ж порядку. Індексування по споживчій інфляції давало б більше, але це не зовсім коректно щодо акцій. Індексування по загальному рівню зростання УБ з 2014 (теж дуже не коректно, це була б світова інновація...) давало б тих же 20-30%.

Вимагати розкриття ціни угоди Метінвеста і Євраза (чи хто там після них володів, Ярославський якийсь)? Навіть не враховуючи що обидва контрагенти непублічні компанії і будуть шукати законні способи не розкривати цін, це ж все одно легко обходиться і можна було провести угоду формально і по ціні 0.5 за акцію. А якщо купуються не акції, а компанія-власник акцій, як довести що гудвіл офісного планктону з власника-офшорки не може пояснити високої суми угоди, тому це насправді вартість цього номінально копійчаного пакету акцій.

(Гіпотетично, якби міноритарії проганяли між собою пару разів на рік ДКХЗ по більш актуальним цінам, цікаво яку б тоді поставили ціну викупу.)

Якщо держава не може захистити навіть елементарні з правової точки зору речі типу власні мільйони гектарів землі, як на неї можна розраховувати у таких високих матеріях як права міноритарних акціонерів... Навіть великі бізнесмени (кінець першої сотні укр Форбсу) цього відверто остерігаються і намагаються мати контрольні пакети. Сумно, але треба бути реалістами.

Мені здається, тут нам більш перспективно боротися за розкриття реальних прибутків, боротьбу з трансфертним ціноутворенням і т.д. - там інтереси міноритаріїв і податкової повністю збігаються, та і методи ніби поступово з'являються навіть у українській законодавчій базі (те ж BEPS). Може краще такі речі обговорювати (а можливо навіть об'єднуватися і щось робити)?


ПС Крим це Україна!
mandelbrot
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