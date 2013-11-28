Додано: Пон 26 жов, 2020 17:50

vladislavlvov GTS paolot DmitryZP



Сквізять ДКХЗ по 1.62 за акцію. Дивлюся ціни останніх угод (тікер DZKZ):

УБ 1.625 за акцію (у 2014)

ПФТС 0.5 за акцію (у 2009)



Я не фанат Хромаєва, але як по вашому він мав би діяти щоб захистити міноритаріїв?



Мова реально про міноритарні пакети, тому премії за контроль не може бути. Ну нехай умовно 20-30% премії щодо ринку за "опт" (великий пакет з оферів), виходить 2 грн, цифра того ж порядку. Індексування по споживчій інфляції давало б більше, але це не зовсім коректно щодо акцій. Індексування по загальному рівню зростання УБ з 2014 (теж дуже не коректно, це була б світова інновація...) давало б тих же 20-30%.



Вимагати розкриття ціни угоди Метінвеста і Євраза (чи хто там після них володів, Ярославський якийсь)? Навіть не враховуючи що обидва контрагенти непублічні компанії і будуть шукати законні способи не розкривати цін, це ж все одно легко обходиться і можна було провести угоду формально і по ціні 0.5 за акцію. А якщо купуються не акції, а компанія-власник акцій, як довести що гудвіл офісного планктону з власника-офшорки не може пояснити високої суми угоди, тому це насправді вартість цього номінально копійчаного пакету акцій.



(Гіпотетично, якби міноритарії проганяли між собою пару разів на рік ДКХЗ по більш актуальним цінам, цікаво яку б тоді поставили ціну викупу.)



Якщо держава не може захистити навіть елементарні з правової точки зору речі типу власні мільйони гектарів землі, як на неї можна розраховувати у таких високих матеріях як права міноритарних акціонерів... Навіть великі бізнесмени (кінець першої сотні укр Форбсу) цього відверто остерігаються і намагаються мати контрольні пакети. Сумно, але треба бути реалістами.



Мені здається, тут нам більш перспективно боротися за розкриття реальних прибутків, боротьбу з трансфертним ціноутворенням і т.д. - там інтереси міноритаріїв і податкової повністю збігаються, та і методи ніби поступово з'являються навіть у українській законодавчій базі (те ж BEPS). Може краще такі речі обговорювати (а можливо навіть об'єднуватися і щось робити)?





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