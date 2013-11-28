МХП в III кв.-2020 нарастил продажи курятины на 18% за счет экспорта
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:21
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:09
вряд ли это кому-то нужно, но...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 22 жов, 2020 14:45
спекуляции на тему Моторсичи
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:41
Пламенный Привет от Хромаева.
Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической монополии Рината Ахметова “Метинвест”, объявил о достижении доминирующего пакета акций в ЧАО “Днепровский коксохимический завод” (ДКХЗ, ранее — “Евраз-Днепродзержинский КХЗ”, Каменское, ранее — Днепродзержинск Днепропетровской области) и намерен выкупить остающиеся акции у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out.
Согласно информации ЧАО “ДКХЗ “, эмитент получил 21 октября уведомление от компании Metinvest B.V. (Нидерланды) о достижении доминирующего контрольного пакета акций в предприятии, пишет Интерфакс-Украина.
При этом уточняется, что прямая доля Metinvest B.V. возросла с 73,37% (500 млн 623,051 тыс. штук акций) до 97,01%. При этом совокупное владение “Метинвестом” акций в ДКХЗ (с аффилированной компанией Barlenco Ltd (Кипр), которая владеет еще 2,09% акций предприятия) достигло 99,1%.
Акции будут выкупаться по цене 1,62 грн за одну простую акцию.
Как сообщалось, Metinvest B.V. объявил в апреле 2019 года о предложении выкупить у миноритариев ДКХЗ акции в рамках процедуры sell-out (выкуп по требованию миноритария на основании ст.68 и 69 закона “Об акционерных обществах”).
ps/ Тимур из той плеяды менеджеров, которых в 90 е садили на процветающие предприятия с выводом на банкротство в короткие сроки и последующей приватизации за копейки..
Метинвест Кривой Рог
2019 · Krivoy Rog ·
Утренние приветы от Маша Ефросинина (Masha Efrosinina).
Совсем скоро отпразднуем День металлурга и горняка вместе. Приходите с друзьями и близкими!
Ждем на большом концерте возле Криворожского цирка.
Подробнее о мероприятии здесь:
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:42
vladislavlvov да пофиг. Пускай уже всё отожмут и повесят табличку на дверях фондового рынка.
Шмыгаль может и сморозил хэрню, но по сути был прав.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:03
vladislavlvov
Эта сявка(хромаев) сама по себе ничего не решает, очевидно. Ахметов, главный бенефициар сквиза в этой стране.
"Тут у него серьезно, тут у него любовь с интересом" (С)
Рабы должны априори быть нищими, иначе начнут усиленно пополнять ряды среднего класса, равно сеять смуту против монополий из 90х. А это, идет вразрез концепции государства 'Украина'.
Кто еще акционер, может успеть потребовать до момента принудительного списания акций со счета, копию решения НС. Она, сегодня, ничего конечно не даст, но по крайне мере будет заверенная копия официального документа с фамилиями людей, которые умышленно и сознательно ограбили вашу семью и ваших потомков, голосуя за выбор предмета оценки - миноритарный, а не мажоритарный пакет. Минор в украине - мусор под ногами уважаемых господ, а цена мусора давно известна. Фамилии этих людей - "рЫженковы".
Мало ли. Колесо истории, оно такое...
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:59
А вот тут
пишут что
"Protecting minority investors(+27 p. vs the previous report)" (стр 21)
+27 пунктов к защите миноритариев
Наверное, какая-то параллельная реальность существует. Но нас там нет.
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:50
vladislavlvov GTS paolot DmitryZP
Сквізять ДКХЗ по 1.62 за акцію. Дивлюся ціни останніх угод (тікер DZKZ):
УБ 1.625 за акцію (у 2014)
ПФТС 0.5 за акцію (у 2009)
Я не фанат Хромаєва, але як по вашому він мав би діяти щоб захистити міноритаріїв?
Мова реально про міноритарні пакети, тому премії за контроль не може бути. Ну нехай умовно 20-30% премії щодо ринку за "опт" (великий пакет з оферів), виходить 2 грн, цифра того ж порядку. Індексування по споживчій інфляції давало б більше, але це не зовсім коректно щодо акцій. Індексування по загальному рівню зростання УБ з 2014 (теж дуже не коректно, це була б світова інновація...) давало б тих же 20-30%.
Вимагати розкриття ціни угоди Метінвеста і Євраза (чи хто там після них володів, Ярославський якийсь)? Навіть не враховуючи що обидва контрагенти непублічні компанії і будуть шукати законні способи не розкривати цін, це ж все одно легко обходиться і можна було провести угоду формально і по ціні 0.5 за акцію. А якщо купуються не акції, а компанія-власник акцій, як довести що гудвіл офісного планктону з власника-офшорки не може пояснити високої суми угоди, тому це насправді вартість цього номінально копійчаного пакету акцій.
(Гіпотетично, якби міноритарії проганяли між собою пару разів на рік ДКХЗ по більш актуальним цінам, цікаво яку б тоді поставили ціну викупу.)
Якщо держава не може захистити навіть елементарні з правової точки зору речі типу власні мільйони гектарів землі, як на неї можна розраховувати у таких високих матеріях як права міноритарних акціонерів... Навіть великі бізнесмени (кінець першої сотні укр Форбсу) цього відверто остерігаються і намагаються мати контрольні пакети. Сумно, але треба бути реалістами.
Мені здається, тут нам більш перспективно боротися за розкриття реальних прибутків, боротьбу з трансфертним ціноутворенням і т.д. - там інтереси міноритаріїв і податкової повністю збігаються, та і методи ніби поступово з'являються навіть у українській законодавчій базі (те ж BEPS). Може краще такі речі обговорювати (а можливо навіть об'єднуватися і щось робити)?
ПС Крим це Україна!
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:18
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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