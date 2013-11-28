По Авалю уже дивы пришли.
Оперативно
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:14
По Авалю уже дивы пришли.
Оперативно
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:22
это гуд.
а вот некоторые деп.учреждения мягко намекают, что придётся месяцок подождать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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