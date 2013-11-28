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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2390239123922393

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 64
Сильный рост
8%
5
Рост
13%
8
Болото
59%
38
Падение
20%
13
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:14

По Авалю уже дивы пришли.

Оперативно 8)
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:22

  GTS написав:По Авалю уже дивы пришли.

Оперативно 8)

это гуд.
а вот некоторые деп.учреждения мягко намекают, что придётся месяцок подождать :mrgreen: :mrgreen:
В срок до 26 ноября текущего года акционеры получат дивиденды за 2019 г.
Выплаты будут произведены **** согласно заявлений клиентов при наличии обновленной идентификации и отсутствия текущей задолженности за услуги
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлень: 15032
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  #<1 ... 2390239123922393
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