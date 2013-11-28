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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2390239123922393

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 65
Сильный рост
8%
5
Рост
12%
8
Болото
60%
39
Падение
20%
13
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:14

По Авалю уже дивы пришли.

Оперативно 8)
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:22

  GTS написав:По Авалю уже дивы пришли.

Оперативно 8)

это гуд.
а вот некоторые деп.учреждения мягко намекают, что придётся месяцок подождать :mrgreen: :mrgreen:
В срок до 26 ноября текущего года акционеры получат дивиденды за 2019 г.
Выплаты будут произведены **** согласно заявлений клиентов при наличии обновленной идентификации и отсутствия текущей задолженности за услуги
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:00

  Yuri_T написав:это гуд.
а вот некоторые деп.учреждения мягко намекают, что придётся месяцок подождать :mrgreen: :mrgreen:
В срок до 26 ноября текущего года акционеры получат дивиденды за 2019 г.
Выплаты будут произведены **** согласно заявлений клиентов при наличии обновленной идентификации и отсутствия текущей задолженности за услуги

Это они продублировали сроки выплат из решения наблюдательного совета Аваля.

Если клиент не обновит идентификацию, то я думаю ДУ не выплатит ему дивы и после 26 ноября.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:04

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение дела о снятии арестов с акций запорожского предприятия "Мотор Сич", поскольку адвокаты подали ходатайство об осуществлении онлайн-видео трансляции судебного заседания.

Как передает УНИАН, об этом сообщил представитель одного из акционеров предприятия "Мотор Сич" в суде, адвокат юридической фирмы Arzinger Алексей Задоенко.

"На сегодняшний день наша апелляционная жалоба соответствует всем требованиям, она принята судом, назначено судебное заседание, но по техническим причинам перенесено судебное заседание на 11 ноября, поскольку мы желаем гласности, открытости и прозрачности при рассмотрении нашего апелляционного обжалования. По этой причине мы подали ходатайство об осуществлении онлайн видеотрансляции судебного заседания в сети Интернет", - сказал Задоенко.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/s ... motor-sich
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлень: 484
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