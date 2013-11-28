это гуд. а вот некоторые деп.учреждения мягко намекают, что придётся месяцок подождать
В срок до 26 ноября текущего года акционеры получат дивиденды за 2019 г. Выплаты будут произведены **** согласно заявлений клиентов при наличии обновленной идентификации и отсутствия текущей задолженности за услуги
Yuri_T написав:это гуд. а вот некоторые деп.учреждения мягко намекают, что придётся месяцок подождать
В срок до 26 ноября текущего года акционеры получат дивиденды за 2019 г. Выплаты будут произведены **** согласно заявлений клиентов при наличии обновленной идентификации и отсутствия текущей задолженности за услуги
Это они продублировали сроки выплат из решения наблюдательного совета Аваля.
Если клиент не обновит идентификацию, то я думаю ДУ не выплатит ему дивы и после 26 ноября.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение дела о снятии арестов с акций запорожского предприятия "Мотор Сич", поскольку адвокаты подали ходатайство об осуществлении онлайн-видео трансляции судебного заседания.
Как передает УНИАН, об этом сообщил представитель одного из акционеров предприятия "Мотор Сич" в суде, адвокат юридической фирмы Arzinger Алексей Задоенко.
"На сегодняшний день наша апелляционная жалоба соответствует всем требованиям, она принята судом, назначено судебное заседание, но по техническим причинам перенесено судебное заседание на 11 ноября, поскольку мы желаем гласности, открытости и прозрачности при рассмотрении нашего апелляционного обжалования. По этой причине мы подали ходатайство об осуществлении онлайн видеотрансляции судебного заседания в сети Интернет", - сказал Задоенко.
Yuri_T написав:это гуд. а вот некоторые деп.учреждения мягко намекают, что придётся месяцок подождать
В срок до 26 ноября текущего года акционеры получат дивиденды за 2019 г. Выплаты будут произведены **** согласно заявлений клиентов при наличии обновленной идентификации и отсутствия текущей задолженности за услуги
Это они продублировали сроки выплат из решения наблюдательного совета Аваля.
Если клиент не обновит идентификацию, то я думаю ДУ не выплатит ему дивы и после 26 ноября.
чтобы закрыть тему: они не стали ожидать 26 и сегодня перечислили.