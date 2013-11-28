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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2391239223932394

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 65
Сильный рост
8%
5
Рост
12%
8
Болото
60%
39
Падение
20%
13
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:07

ПАО “Мотор Сич” (Запорожье) в январе-сентябре 2020 года получило 930,15 млн грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период 2019 года оно завершило с чистым убытком 532,72 млн грн.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:23

ОРДЛО предложили план возвращения в Украину: хотят особый статус до 2050 года
Украина согласилась представить на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свою версию “дорожной карты” по Минским соглашениям. Это план действий и сроки по внедрению политических положений Минска-2. О таких намерениях Киева вчера рассказала российская сторона. В Украине эту информацию до сих пор не опровергли.

http://www.ukrrudprom.ua/news/ORDLO_pre ... iy_st.html
Как только Лугандон вернется и те бумаги тоже сквизанут..те что представляют какой то интерес..
Парадокс, но фондовый рынок Лугандона (мы не будем говорить о цене) представленный экс папирами УБ более сохранился чем на фондовом рынка эпохи недореформаторов Хромаева..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:22

В українських банок є щось подібне?
https://www.tinkoff.ru/invest/
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:27

  Квесторе_поверніться написав:В українських банок є щось подібне?
https://www.tinkoff.ru/invest/


нету

есть форекс в газе
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:45

  Квесторе_поверніться написав:В українських банок є щось подібне?
https://www.tinkoff.ru/invest/


У нас есть мега реформатор в НКЦПФР Дмитрий Тарабакин.. Это круче..
Шесть лет работы выхлоп ноль.
vladislavlvov
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