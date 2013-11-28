ПАО “Мотор Сич” (Запорожье) в январе-сентябре 2020 года получило 930,15 млн грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период 2019 года оно завершило с чистым убытком 532,72 млн грн.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:07
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:23
ОРДЛО предложили план возвращения в Украину: хотят особый статус до 2050 года
Украина согласилась представить на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свою версию “дорожной карты” по Минским соглашениям. Это план действий и сроки по внедрению политических положений Минска-2. О таких намерениях Киева вчера рассказала российская сторона. В Украине эту информацию до сих пор не опровергли.
Как только Лугандон вернется и те бумаги тоже сквизанут..те что представляют какой то интерес..
Парадокс, но фондовый рынок Лугандона (мы не будем говорить о цене) представленный экс папирами УБ более сохранился чем на фондовом рынка эпохи недореформаторов Хромаева..
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:22
В українських банок є щось подібне?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:27
нету
есть форекс в газе
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:45
У нас есть мега реформатор в НКЦПФР Дмитрий Тарабакин.. Это круче..
Шесть лет работы выхлоп ноль.
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