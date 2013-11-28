Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:13

joik написав: Вижу на сайте УБ Центрик берут, какие то инсайды имеют... Вижу на сайте УБ Центрик берут, какие то инсайды имеют...

в 2010 можно реально было заработать на инсайде..как назвать то что есть сейчас на УБ у.. б..ще слава Димону Тарабакину..так засрать свое детище..это не снилось в страшной сне.. супер что вовремя перешел на другую тему..мой швейцарский миллионер коллега любивший тусить тут на уб после все этих событий сказал да ну нах..мысль одна при разговоре фондовый рынок не нужен рыжему и другим..их мега менеджеры на местах, управляющие фарлепом, дтек, метивестом живут одним днем..да они отжали пол процента у миноров, а что дальше..если эти упыри попытаются разместится на евро биржах нах..напишет все что о них думает..рыжий, левочкин, жеваго, коломойский не имеют перспективы размещения ipoесли бумага не котируется на региональных биржах то даже если какой то самоубийца рискнет выйти это сразу значительный дисконт..а руководителям направлений сделавшим сквиз у рыжего и левочкина можно передать пламенный привет так обнулить возможности IPO за тридцать серебренников может только нездоровый человек..ps/ За какой интерес ходит Томаш Фиала на программы Cавика Шустера?