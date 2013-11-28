ПАО “Мотор Сич” (Запорожье) в январе-сентябре 2020 года получило 930,15 млн грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период 2019 года оно завершило с чистым убытком 532,72 млн грн.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:07
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:23
ОРДЛО предложили план возвращения в Украину: хотят особый статус до 2050 года
Украина согласилась представить на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свою версию “дорожной карты” по Минским соглашениям. Это план действий и сроки по внедрению политических положений Минска-2. О таких намерениях Киева вчера рассказала российская сторона. В Украине эту информацию до сих пор не опровергли.
Как только Лугандон вернется и те бумаги тоже сквизанут..те что представляют какой то интерес..
Парадокс, но фондовый рынок Лугандона (мы не будем говорить о цене) представленный экс папирами УБ более сохранился чем на фондовом рынка эпохи недореформаторов Хромаева..
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:22
В українських банок є щось подібне?
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:27
нету
есть форекс в газе
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:45
У нас есть мега реформатор в НКЦПФР Дмитрий Тарабакин.. Это круче..
Шесть лет работы выхлоп ноль.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:39
Пока рынок был живой, Тарабакин на форум захаживал, может и прочитал бы критику в свой адрес) Много кто тут сидел. К середине 2010 даже какое-то время казалось, что рынок зарождается нормальный, но вместо этого мы получили какой-то сплошной черный п-ц. Кроме Аваля, даже не знаю, что в Украине достойно внимания? 1 бумага с крошеным фрифлоут.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:13
в 2010 можно реально было заработать на инсайде..
как назвать то что есть сейчас на УБ у.. б..ще слава Димону Тарабакину..так засрать свое детище..это не снилось в страшной сне.. супер что вовремя перешел на другую тему..
мой швейцарский миллионер коллега любивший тусить тут на уб после все этих событий сказал да ну нах..
мысль одна при разговоре фондовый рынок не нужен рыжему и другим..
их мега менеджеры на местах, управляющие фарлепом, дтек, метивестом живут одним днем..
да они отжали пол процента у миноров, а что дальше..
если эти упыри попытаются разместится на евро биржах нах..
напишет все что о них думает..
рыжий, левочкин, жеваго, коломойский не имеют перспективы размещения ipo
если бумага не котируется на региональных биржах то даже если какой то самоубийца рискнет выйти это сразу значительный дисконт..
а руководителям направлений сделавшим сквиз у рыжего и левочкина можно передать пламенный привет так обнулить возможности IPO за тридцать серебренников может только нездоровый человек..
ps/ За какой интерес ходит Томаш Фиала на программы Cавика Шустера?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:04
vladislavlvov
Так, а разве Метинвест, Ферекспо не вращаются на варшавских биржах?
Додано: Суб 31 жов, 2020 10:53
В ОРДЛО рассказали, что планируют вернуть Украине ранее “национализированные” предприятия в течение двух месяцев после возвращения Украине границы и снятия экономической блокады с региона. Об этом говорится в пункте 14 “дорожной карты”, которую сепаратисты представили в Трехсторонней контактной группе в середине октября.
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