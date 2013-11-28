Жеваго вращается на Лондоне!
У Рыжего бонды вращаются в Европе, не знаю на каких площадках... Да и не важно.
И совсем не важно что они тут с минорами сделали, инвесторов интересует только доходность и бабло!!! К сожалению...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 01 лис, 2020 10:31
Жеваго вращается на Лондоне!
У Рыжего бонды вращаются в Европе, не знаю на каких площадках... Да и не важно.
И совсем не важно что они тут с минорами сделали, инвесторов интересует только доходность и бабло!!! К сожалению...
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