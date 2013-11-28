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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2392239323942395

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 66
Сильный рост
8%
5
Рост
14%
9
Болото
59%
39
Падение
20%
13
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:31

  888stalker888geo888 написав:vladislavlvov
Так, а разве Метинвест, Ферекспо не вращаются на варшавских биржах?

Жеваго вращается на Лондоне!
У Рыжего бонды вращаются в Европе, не знаю на каких площадках... Да и не важно.
И совсем не важно что они тут с минорами сделали, инвесторов интересует только доходность и бабло!!! К сожалению...
VitaliyN
 
Повідомлень: 194
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
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  #<1 ... 2392239323942395
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