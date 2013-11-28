888stalker888geo888 написав:vladislavlvov Так, а разве Метинвест, Ферекспо не вращаются на варшавских биржах?
Жеваго вращается на Лондоне! У Рыжего бонды вращаются в Европе, не знаю на каких площадках... Да и не важно. И совсем не важно что они тут с минорами сделали, инвесторов интересует только доходность и бабло!!! К сожалению...
Киев. 2 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ПАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2020 года увеличила чистый убыток в 8,5 раза (на 2 млрд 726,742 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3 млрд 90,574 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за девять месяцев снизился на 24,6% (на 5 млрд 251,125 млн грн) – до 16 млрд 69,34 млн грн, валовая прибыль – втрое (на 6 млрд 981,988 млн грн), до 3 млрд 551,25 млн грн.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
vladislavlvov написав:ОРДЛО предложили план возвращения в Украину: хотят особый статус до 2050 года Украина согласилась представить на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свою версию “дорожной карты” по Минским соглашениям. Это план действий и сроки по внедрению политических положений Минска-2. О таких намерениях Киева вчера рассказала российская сторона. В Украине эту информацию до сих пор не опровергли.
http://www.ukrrudprom.ua/news/ORDLO_pre ... iy_st.html Как только Лугандон вернется и те бумаги тоже сквизанут..те что представляют какой то интерес.. Парадокс, но фондовый рынок Лугандона (мы не будем говорить о цене) представленный экс папирами УБ более сохранился чем на фондовом рынка эпохи недореформаторов Хромаева..
Киев. 30 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг Полтавской обл.) в январе-сентябре 2020 года получил чистую прибыль в размере 129,07 млн грн, что в шесть раз меньше аналогичного показателя за девять месяцев 2019 года, следует из обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР промежуточной отчетности предприятия.
Согласно отчету, за этот период завод снизил чистый доход в 2,3 раза – до 2 млрд 659,6 млн грн.
КВСЗ сократил валовую прибыль в 4,8 раза – до 240,2 млн грн, а прибыль от операционной деятельности уменьшилась в 7,2 раза – до 129,9 млн грн.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Andrew2 написав:Пока рынок был живой, Тарабакин на форум захаживал, может и прочитал бы критику в свой адрес) Много кто тут сидел. К середине 2010 даже какое-то время казалось, что рынок зарождается нормальный, но вместо этого мы получили какой-то сплошной черный п-ц. Кроме Аваля, даже не знаю, что в Украине достойно внимания? 1 бумага с крошеным фрифлоут.
Прикол в том, что Аваль сейчас нельзя торговать самостоятельно.
Те у кого есть терминал с прямым доступом от Фридома, не могут выставлять заявки, потому что нац комиссия установила ограничение на торговлю акциями эмитентов, которые пожелали стать непубличными.
То есть, торговать такую бумагу может только проф участник. Физик может только поручать брокеру выставить заявку от своего имени (со своего личного биржевого счёта).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.