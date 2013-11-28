Додано: Нед 08 лис, 2020 16:25

vladislavlvov

Допустим, так. А смысл? Ну хромотарабановым еще понятно - нет бумаг, нет претензий. Этим из набсоветов тоже пенсия на собраниях не нужна. Но зачем же рЫженковым такие цены по сквизам, если у них "черная Карта, Black Infiniti ... написано Тимати", т.е пацаны платят с чужого кармана. Суды как раз то по ценам, в основном. Вопрос 'неконституцийности' второстепенный, как по мне. Молча провернули хотя бы по балансовой и все в шоколаде, а не в Верховном суде, с перспективами "реприватизации" и бросовой оценочной под майбутни айпио ))

Нестыковочка, однако.

VRI выше сильнее быстрее

Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))