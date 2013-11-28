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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 67
Сильный рост
7%
5
Рост
13%
9
Болото
58%
39
Падение
21%
14
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:34

Работа ПАО "Мотор Сич" прекращается, а сотрудники отправляются "в простой".

Об этом сообщают городские СМИ Запорожья, ссылаясь на работников предприятия, которые уже ознакомились с соответствующим приказом своего руководства, которое поясняет свое решение эпидемиологической ситуацией.

Как известно, в настоящее время фактически управляет "Мотор Сиччю" почетный президент Вячеслав Богуслаев, хотя такой должности в штатном расписании нет. Он с 90-х годов управлял предприятием, а после приватизации и до продажи контрольного пакета китайским инвесторам в 2016 г. был его собственником. ПАО "Мотор Сич" до сих пор официально руководят топ-менеджеры, которые были назначены в конце 2015 года Богуслаевым перед заключением сделки с китайцами. Поскольку акции ПАО "Мотор Сич" арестованы судом по политически мотивированному уголовному расследовании, предприятие три года не проводит собрания акционеров, а это, в свою очередь, не позволяет владельцам акций назначить новый менеджмент и переизбрать органы управления АО.

Эксперты связывают остановку производства на "Мотор Сичи" и сокращение численности сотрудников со сложным экономическим положением предприятия. Российский рынок утрачен с 2014 г., а поставки в достаточном объеме на рынок КНР невозможны из-за того, что украинская власть с 2017 года блокирует китайским акционерам доступ к предприятию, 2019 год завершен с чистым убытком 532,72 млн грн., перед этим первое полугодие 2019 года — "минус" 426 млн грн., первый квартал 2020 года — "Мотор Сич" отчитывается о чистом убытке в размере 219 млн грн. Из-за ухудшения ситуации завод только за 2 последних года покинули свыше 4,5 тысяч сотрудников, а в целом за время нестабильности было потеряно порядка 8 тыс. сотрудников. Суды рассматривают дела о растратах и хищениях руководителей АО "Мотор Сич" на сумму около 0,5 миллиарда гривен. Недавно правоохранители раскрыли кражу с завода авиационного двигателя, который один из руководителей предприятия пытался сбыть у себя в гараже.
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