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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 12 лис, 2020 20:34
Работа ПАО "Мотор Сич" прекращается, а сотрудники отправляются "в простой".
Об этом сообщают городские СМИ Запорожья, ссылаясь на работников предприятия, которые уже ознакомились с соответствующим приказом своего руководства, которое поясняет свое решение эпидемиологической ситуацией.
Как известно, в настоящее время фактически управляет "Мотор Сиччю" почетный президент Вячеслав Богуслаев, хотя такой должности в штатном расписании нет. Он с 90-х годов управлял предприятием, а после приватизации и до продажи контрольного пакета китайским инвесторам в 2016 г. был его собственником. ПАО "Мотор Сич" до сих пор официально руководят топ-менеджеры, которые были назначены в конце 2015 года Богуслаевым перед заключением сделки с китайцами. Поскольку акции ПАО "Мотор Сич" арестованы судом по политически мотивированному уголовному расследовании, предприятие три года не проводит собрания акционеров, а это, в свою очередь, не позволяет владельцам акций назначить новый менеджмент и переизбрать органы управления АО.
Эксперты связывают остановку производства на "Мотор Сичи" и сокращение численности сотрудников со сложным экономическим положением предприятия. Российский рынок утрачен с 2014 г., а поставки в достаточном объеме на рынок КНР невозможны из-за того, что украинская власть с 2017 года блокирует китайским акционерам доступ к предприятию, 2019 год завершен с чистым убытком 532,72 млн грн., перед этим первое полугодие 2019 года — "минус" 426 млн грн., первый квартал 2020 года — "Мотор Сич" отчитывается о чистом убытке в размере 219 млн грн. Из-за ухудшения ситуации завод только за 2 последних года покинули свыше 4,5 тысяч сотрудников, а в целом за время нестабильности было потеряно порядка 8 тыс. сотрудников. Суды рассматривают дела о растратах и хищениях руководителей АО "Мотор Сич" на сумму около 0,5 миллиарда гривен. Недавно правоохранители раскрыли кражу с завода авиационного двигателя, который один из руководителей предприятия пытался сбыть у себя в гараже.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 22:40
17.11.20 15:32
Рада утвердила схему погашения налоговых долгов "Укрнафты" имени Коломойского.
Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который должен позволить ПАО "Укрнафта" погасить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом, в соответствии с ранее обнародованным ее руководством и НАК "Нафтогаз Украины" планом.
За принятие соответствующего законопроекта №4120 во втором чтении проголосовали 272 народных депутата.
Связанный с ним законопроект №4119 с технико-юридическими правками о внесении в госбюджет на 2020 год поддержали 283 депутата.
Законопроект №4119 предусматривает выплату "Нафтогазу" из специального фонда госбюджета 32,2 млрд грн компенсации, которую компания должна получить от государства за возложение на нее Кабинетом министров спецобязательств (ПСО) по продаже газа для нужд населению и ТКЭ. Из них 5,95 млрд грн будут подлежать уплате в качестве налога на прибыль.
Один из пяти авторов законопроекта от "Слуги народа" Сергей Нагорняк ранее пояснял, что после получения "Нафтогазом" 32,2 млрд грн за поставки газа в условиях ПСО, которые он признает как доход, на эту сумму будет начислен налог на прибыль в размере 5,8 млрд грн. Затем "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд кубометров газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд грн). Из этих средств "Укрнафта" перечислит в специальный фонд госбюджета 30,35 млрд грн в качестве погашения налогового долга, а также 6,2 млрд грн налога на прибыль.
По данным авторов законопроекта, налоговый долг "Укрнафты" составляет 30,35 млрд грн, в том числе по ренте – 18,8 млрд грн, налогу на прибыль – 2,6 млрд грн, НДС – 2,84 млрд грн, доначислений, находящихся в процедуре судебного обжалования – 3,1 млрд грн, задолженности предприятий системы "Укрнафты" – 3 млрд грн.
Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты", в результате операций купли-продажи газа с НАК – 6,2 млрд грн.
Таким образом, суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между "Нафтогазом" и "Укрнафтой" составляет 42,5 млрд грн (30,35 млрд грн+5,95 млрд грн + 6,2 млрд грн). За вычетом 32,2 млрд грн компенсации, которые должен получить НАК, и возникает остаток 10,3 млрд грн.
Из этих средств 1,4 млрд грн направить на финансирование бюджетной программы "Реструктуризация угольной отрасли" с целью обеспечения к концу текущего года выплаты и погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.
Оставшиеся 8,9 млрд грн предложено выделить Министерству финансов на бюджетную программу "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусной болезнью SARS-CoV-2, и ее последствиями".
Кроме того, законопроектом предложено предоставить Кабмину право предоставлять государственные гарантии по кредитам для НЭК "Укрэнерго".
Напомним, ранее суд утвердил мировое соглашение между компаниями "Укрнафта" и "Укртрансгаз" о признании права "Укрнафты" на спорный газ объемом 2,06 млрд куб. м, за который "Нафтогаз" согласился выплатить почти 15 миллиардов гривен. Планировалось, что в дальнешем "Нафтогаз" должен получить из госбюджета компенсацию за возложенные спецобязанности по поставке газа для нужд населения, рассчитаться за газ с "Укрнафтой" (общая сумма - почти 15 млрд грн), а также предоставить предоплату до 14,6 млрд грн за газ, который "Укрнафта" будет добывать и передавать "Нафтогазу" в будущие периоды.
Ожидается, что все эти средства "Укрнафта" должна направить в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающие в связи с осуществлением этих операций.
При этом НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга
По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.
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